Африканский союз начал переговоры о приобретении «Спутника V»

Респираторы наиболее эффективны против коронавируса и других вирусов, нежели медицинские маски, поэтому в России было бы правильнее их тоже ввести, как это начали делать в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов.

В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в Германии решили обязать всех граждан носить не медицинские маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Данное требование уже действует в Баварии, а 19 января канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить данное нововведение с руководителями 16 федеральных земель. Также с 25 января ношение респираторов станет обязательным в Австрии.

«Эти респираторы однозначно эффективнее защищают человека от коронавируса. Те марлевые маски, которые сейчас все используют, это, конечно, фиговые листочки – они не особо защищают от вирусов. Тем более, что многие граждане их применяют несколько раз, хотя разрешено носить не более трех часов, хранят просто в кармане, что не гигиенично, и так далее», – говорит Ершов.

По мнению вирусолога, марлевая маска скорее играет психологическую роль, нежели защитную. То есть, действительно, если в маске находится болеющий человек, то она какие-то частицы вируса задерживает, но здорового человека она должным образом не защищает. Он объясняет, что пропускную способность хирургической (медицинской) маски можно сравнить с волейбольной сеткой, через которую летит горошина (она в данном сравнении выступает в роли вируса). Респиратор же более плотно прилегает к лицу, а также способен задерживать более мелкие частицы, что обеспечивает лучшую степень защиты.

«Конечно, было бы правильнее и у нас ввести эти респираторы, по крайней мере в местах особого риска (больницах, транспорте и т. д.). Но тогда поднимается ряд других вопросов: в каких количествах придется их производить, будут ли гражданам доступны цены и другие», – рассуждает академик.

При этом вирусолог не исключает, что здесь присутствуют и интересы бизнеса, как и везде. Но поскольку в данном случае респираторы действительно более эффективны, нежели медицинские маски, такой ход вполне оправдан.

Ранее в МЧС рассказали, что от вирусов хорошо защищают многослойные маски, а также специальные респираторы с хорошими фильтрами. При этом респираторы «более плотно прилегают к лицу», а также зачастую имеют специальный фильтр, что обеспечивает наибольшую эффективность против вирусов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД