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Помпео пригрозил новыми санкциями по «Северному потоку – 2»
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Вашингтон планирует в скором времени рассмотреть новые меры против России по законам «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео, говоря о введенных санкциях против судна-трубоукладчика «Фортуна», задействованного в строительстве «Северного потока – 2», заявил, что американская администрация намерена рассмотреть новые действия в рамках этого закона, передает ТАСС.
Также санкции планируется рассмотреть в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), добавил госсекретарь.
«Сегодняшнее объявление [о введении рестрикций] демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и содействовать этому и инструменту российского принуждения («Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в заявлении Помпео.
Ранее СМИ сообщили, что германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США.
Между тем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Эксперт объяснил заявление Газпрома о полной остановке «Северного потока – 2»
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«Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Константин Симонов, комментируя допущение Газпромом приостановки или полного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» в случае резкого изменения политической ситуации.
«Газпром издал проспект эмиссии своих евробондов (облигаций, выпущенных в валюте – прим. ВЗГЛЯД), где должен быть обязательный пункт, связанный с рисками компании. Это вовсе не означает, что Газпром заявил об остановке проекта – он лишь прописал все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
При этом собеседник отметил, что определенные реальные риски, безусловно, существуют. «Речь идет в первую очередь об ужесточении санкционного режима со стороны США, который может распугать абсолютно всех коммерческих партнеров компании Nord Stream 2 AG. Если дойдет до того, что авиакомпании откажутся продавать билеты на самолет сотрудникам проекта, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется», – добавил собеседник.
«Но такое санкционное давление Вашингтона только доказывает, что проект действительно входит в свою финальную стадию, и сейчас на него надо бросить все силы. Его нельзя хоронить, ведь он принадлежит не только Газпрому, а всей России, и поражение от его остановки может быть общенациональным», – заключил Симонов.
Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме, передает ТАСС.
В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
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В Газпроме допустили полную отмену проекта «Северный поток – 2»
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Газпром не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга, передает ТАСС.
В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга
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На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений.
Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником.
Это не первый подобный обмен цитатами в СБ ООН. Так, в 2018 году Небензя и представитель Великобритании Карен Пирс обменялись цитатами из книг Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
Глава МИД Польши заявил о победе сторонников «Северного потока – 2» в Германии
Сторонники продолжения строительства проекта «Северный поток – 2» в Германии одержали победу, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати.
По словам министра, он уже «не является таким оптимистом» в вопросе о том, повлияет ли инцидент с блогером Алексеем Навальным на реализацию проекта.
«Отравление» Навального, которое было шоком для западного общественного мнения и политических элит Запада, спровоцировало дискуссию в Германии о том, можно ли доверять россиянам. Однако мы видим, что сторонники продолжения этой инвестиции, очевидно, победили. Видно желание продолжать проект в экономических интересах Германии, без учета интересов других стран, не только в ЕС, но и, например, Украины», – передает слова Реу ТАСС.
Отвечая на вопрос о позиции избранного президента США Джозефа Байдена по вопросу «Северного потока – 2», глава МИД Польши предположил, что новая администрация продолжит линию Дональда Трампа, который ввел санкции в отношении участвующих в реализации проекта компаний.
«Уходящая администрация считала предосудительным позволять России зарабатывать деньги на «Северном потоке – 2», которые впоследствии будут потрачены на вооружение, а это приведет к усилению угрозы для НАТО. Этот аргумент никуда не делся. Следует предположить, что эта политика будет продолжена в новой политической констелляции Вашингтона», – сказал Рау.
Напомним, в Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2». США 1 января ввели новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США.
Планы США по санкциям против «Фортуны» вызвали сожаление у властей Германии
Власти Германии «с сожалением приняли к сведению» сообщение США о планах ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока – 2», заявили в Минэкономики ФРГ.
Как передает DPA, в понедельник посольство США в Берлине сообщило немецким властям, что собирается ввести санкции против «Фортуны». Handelsblatt пишет, что санкции введут также против компании «КВТ-Рус», которой принадлежит судно, передает РИА «Новости».
В декабре 2020 года строительство «Северного потока – 2» возобновилось силами укладчика «Фортуна». Оператор проекта уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.
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В Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2»
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В Бундестаге назвали «неуместным» предложение советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бернса о приостановке строительства «Северного потока – 2».
«Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение», – заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст («Левые»), отметив, что строительство «Северного потока – 2» – дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено», передает РИА «Новости».
Ранее советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший политика во время предвыборной кампании, предложил ему приостановить действие санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» при условии, что Европа приостановит строительство газопровода.
Напомним, США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Оператор «Северного потока – 2» заявил о готовности завершить проект вопреки санкциям
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Оператору «Северного потока – 2», компании Nord Stream 2 AG известно о планах США ввести новые санкции против проекта, однако партнеры сохраняют заинтересованность в завершении строительства газопровода.
«Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий», – сказал ТАСС представитель Nord Stream 2.
«Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы», – заявили в операторе, передает РИА «Новости».
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Немецкий концерн отказался от участия в «Северном потоке – 2»
Германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США, сообщил Bild. со ссылкой на письма компании.
По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на 15 млн евро, в том числе «на обслуживание систем безопасности», передает ТАСС.
В ноябре прошлого года норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL также отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год.
Напомним, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Газпром сообщил о намерении продолжить инвестиции в «Северный поток – 2»
Газпром намерен завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», как только «это станет разумно возможным», говорится в проспекте к размещению новых евробондов.
Аналогичное заявление Газпром сделал относительно ввода газопровода в эксплуатацию. Сообщается, что уже проложили свыше 2,3 тыс. км «обеих веток газопровода в Балтийском море». Газпром отметил, что «Северный поток – 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году. Газпром намерен продолжать инвестиции в «Северный поток – 2», а также в мощности по производству и транспортировке СПГ, передает ТАСС.
Как указывает Газпром, если «добыча газа или спрос на него в Европе изменятся относительно ожиданий», нет «гарантии того, что новые альтернативные проекты не будут конкурировать» с российскими поставками. Это может «оказать негативное влияние» на «операционные результаты, денежный поток и финансовые условия».
Также Газпром сообщил, что международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 млн долларов задолженности за поставленный газ.
Напомним, в Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2». США 1 января ввели новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США.
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Российское консульство в Нью-Йорке уже сутки лишено телефонной связи
Консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи, сообщила российская дипломатическая миссия.
«С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», – говорится в сообщении консульства в Facebook.
В дипмиссии попросили посетителей по всем вопросам обращаться по электронной почте. В сообщении не приводятся причины, по которым консульству отключили связь.
«Ранее такой ситуации никогда не возникало», – сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.
Fitch: Санкции против «Фортуны» не остановят строительство «Северного потока – 2»
Возможные санкции США против баржи «Фортуна», которая достраивает «Северный поток – 2», вряд ли смогут остановить проект, но осложнят ситуацию, считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«То, что «Фортуна» зарегистрирована на российскую компанию, а проект на 100% контролирует Газпром, снижает риски того, что санкции приведут к невозможности завершения проекта. Но возможны логистические сложности, любые новые санкции хоть немного, но увеличивают риски проекта», – считает Маринченко, передает ТАСС.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Российские дипломаты назвали беспрецедентным отключение связи консульству в Нью-Йорке
Отключение связи российскому консульству в Нью-Йорке стало беспрецедентным актом, заявили российские дипломаты.
Об этом представители российской дипломатии заявили РИА «Новости».
Напомним, консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи. Линии связи, по данным дипмиссии, отключила американская сторона. Также у консульства возникают перебои с доступом в интернет.
Всех граждан России, планировавших обратиться к миссии, просят связаться с ее представителями с помощью электронной почты.
Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России
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Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о недопустимости госзакупок беспилотников у «иностранных противников США».
В указе говорится, что политикой США является «предотвращение использования денег налогоплательщиков» для подобных закупок. Как сказано в документе, такие беспилотники «представляют собой неприемлемый риск», так как производятся «иностранными противниками» Вашингтона, либо содержат их «программное обеспечение или критические электронные компоненты». Подчеркивается, что нужно способствовать «местному производству БПЛА», передает РИА «Новости».
«Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», – приводит ТАСС текст указа.
Отмечается, что БПЛА в США «используются правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях». Использование беспилотников, «произведенных противниками, угрожает национальной и экономической безопасности» страны, говорится в документе.
Напомним, России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотникам.
В Газпроме заявили о намерении достроить «Северный поток – 2»
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Проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но Газпром намерен достроить газопровод, сообщил топ-менеджер концерна.
«Что касается «Северного потока – 2», как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что Газпром намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», – цитирует РИА «Новости» топ-менеджера.
Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. В свою очередь эксперт в сфере энергетики Константин Симонов заявил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
Во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна»
Вашингтон ввел санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», строящего газопровод «Северный поток – 2», сообщил российский Минфин.
Также американские санкции введены против владельца «Фортуны» компании «КВТ-РУС», передает РИА «Новости».
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.