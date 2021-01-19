В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока – 2»

Отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2» грозит повышением цен на газ и электроэнергию в Евросоюзе, считает председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес.

«Если реализация «Северного потока – 2» будет остановлена, то следует, прежде всего, ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей. Только сильная, конкурентоспособная экономика в состоянии компенсировать значительные потери во время коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные климатические цели в рамках Green Deal (программы ЕС по защите климата)», – передает слова Хермеса ТАСС.

Как отметил председатель комитета, «если поставки газа из России прекратятся, то газоснабжение будет обеспечиваться посредством импорта СПГ. Однако импорт американского газа, добытого методом фрекинга, обошелся бы существенно дороже, и это было вреднее для окружающей среды».

В то же время Хермес выразил мнение, что с приходом к власти в США Джозефа Байдена вероятность завершения строительства «Северного потока – 2» повысится.

«Стоило опасаться, что уходящая администрация (Дональда) Трампа в последние дни своих полномочий еще попытается изменить положение дел. Поэтому санкции против дальнейшего строительства «Северного потока – 2» не стали неожиданностью. Это помимо других тем осложняет перезапуск трансатлантических отношений. Тем не менее мы по-прежнему видим хорошую возможность для того, чтобы федеральное правительство нашло решение с новой администрацией Байдена, которое позволит вовремя завершить и начать использование трубопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море», – передает сообщение Хермеса РИА «Новости».

США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.

Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.

Эксперт в сфере энергетики Константин Симонов пояснил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.