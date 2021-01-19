РЖД изменят график движения 124 поездов из-за минимального спроса

Химкинский городской суд постановил отправить блогера Алексея Навального под арест на 30 суток по ходатайству ФСИН.

Заседание было выездным. По запросу правоохранительных органов оно прошло в отделе полиции управления МВД по городу Химки, передает LIFE.

В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях Навальным условий испытательного срока, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату, и попросила арестовать его на 30 суток. По данным ведомства, с января по август 2020 года блогер семь раз не явился на обязательную регистрацию в контролирующие органы, а после инцидента на рейсе «Томск – Москва» не отмечался ни разу.

Как отметила УФСИН, поскольку Замоскворецкий суд Москвы от 17 февраля 2015 года назначил Навальному испытательный срок на пять лет, а решением Симоновского районного суда Москвы срок был продлен на один год, на осужденного была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года.

«Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А. А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН. Несмотря на это, в течение 2020 года осужденный Навальный А. А. систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию (…) По каждому нарушению Навальному А. А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы», – говорится в сообщении ведомства.

При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа 2020 года Навальный находился на лечении в берлинской клинике. «Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23. 09. 2020 г. Навальный А. А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23. 10. 2020 г. в филиал УФСИН Навальный А. А. не ответил, на регистрацию не явился», – отмечается в сообщении.

Только спустя месяц Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию. В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года было УФСИН не известно, в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения, подчеркнули в ведомстве.

«Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», – добавили в УФСИН.

Ранее в МВД объяснили выездной формат судебного заседания по делу задержанного накануне блогера Алексея Навального, отметив, что у него отсутствуют результаты теста на COVID-19.

В понедельник ФСИН попросила суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Выездное судебное заседание по ходатайству ФСИН проведет в УВД «Химки» судья Химкинского районного суда.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.