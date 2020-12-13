РЖД ввели новый график движения поездов

Новый график движения поездов дальнего следования на 2020-2021 годы ввели в России, число международных пассажирских составов не увеличено из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе РЖД.

«Количество пассажирских поездов дальнего следования увеличивается на 2,2% (до 596 пар ежедневно), в том числе дневные поезда выйдут на 49 маршрутов (в 2020 году – 45 маршрутов), двухэтажные – на 15 маршрутов (в 2020 году – 13 маршрутов)», – сообщается на сайте компании.

Отмечается, что число международных пассажирских составов не увеличено из-за ситуации с коронавирусом, за исключением одного – в Абхазию, возвращенного в расписание еще ранее.

Общее количество поездов категорий «скорый» и «скоростной» в новом графике увеличено с 377 до 398 и составляет 66,7% от общего числа пассажирских поездов.

В новом расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов.

«Это позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок. Общие размеры пригородного движения в графике 2020-2021 годов увеличились на 3%, до 4 тыс. 32 пар. Из них 488 пар будет сформировано составами «Ласточка» (в 2019-2020 годах – 434 пары): 282 пары – на Московской железной дороге, 124 пары – на Октябрьской железной дороге, 23 пары – на Свердловской железной дороге, 33 пары – на Калининградской железной дороге, 24 пары – на Северо-Кавказской железной дороге и две пары – на Южно-Уральской железной дороге», – заключили в пресс-службе.

Ранее в РЖД сообщили, что в осенне-зимний период в России ограничат движение 19 пар поездов дальнего следования и снизят периодичность движения 38 пар поездов.