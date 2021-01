Пушков назвал Зеленского растерянным и слабым человеком Украина захотела наказать «Яндекс» за работу в Крыму 19 января 2021, 03:57

Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев ищет пути для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, на которую не распространяются санкции ЕС, заявил МИД Украины. МИД признал, что деятельность компании в Крыму «пока не подпадает под действие санкций», но заверил, что работает «в сотрудничестве с европейскими партнерами» над возможными способами наказать «Яндекс». В частности, Киев привлекает Еврокомиссию – «гарант соблюдения законодательства ЕС». ЕК «тщательно проверяет каждый случай возможного нарушения» санкций, заявили в украинском МИДе. Кроме того, поиск способов наказания «Яндекса» ведется и внутри Украины, осуществляется правовой анализ работы компании, передает ТАСС. В мае 2017 года Украина ввела санкции в отношении компаний «Яндекс». В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций. Заблокирован не только сайт «Яндекс», но и сервисы, предоставляемые компанией. На Украине не работает «Яндекс. Такси».

Одесса перешла на украинский язык «условно» 17 января 2021, 04:58

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Украинские СМИ рассказали о том, как соблюдается в Одессе закон, по которому на Украине вся сфера услуг должна общаться с клиентами на украинском языке. «Думская» пишет, что «во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются», предпочитая дождаться, когда сам клиент заговорит, чтобы узнать, какой язык в общении с ним использовать. При этом на украинском говорить «получается не очень», а вот если клиент говорит по-русски, то у сотрудников «сразу гора с плеч». Издание подчеркивает, что «немало работников торговли, особенно молодых, прекрасно владеют государственным и никаких проблем с коммуникацией не испытывают». Некоторые сети, как пишет издание, «украинизировались» задолго до принятия закона – «видимо, такова принципиальная позиция собственников». В частности, речь идет о «Сільпо» или McDonald's. По оценкам «Думской», около половины сотрудников «крупных торговых компаний с готовностью начинают диалог по-украински», причем «больше половины из них способны поддержать его после слов: «Доброго дня!». Однако «в таком сетевом гиганте, как «Розетка», корреспондентов упорно обслуживали на русском». Сотрудницы государственной «Укрпочты» тоже «не владеют украинским». Как пишет издание, в «маленьких магазинчиках – так сказать, «на районе» – закон соблюдается очень условно». Там «все свои, поэтому кому как удобно, так тот и говорит». «Думская» пишет, что «многие работники (в основном работницы) этих точек украинским владеют, но почему-то стесняются это демонстрировать». По предположению газеты, «закон поможет им не ассимилироваться в русскоязычной среде». Отмечается, что «выяснить ситуацию по ресторанам и кафе пока невозможно» из-за локдауна в связи с коронавирусом, «а вот большинство служб такси норму выполняет», причем даже те, что раньше обслуживали на русском языке. При этом «значительно сложнее с медиками». «Несмотря на то, что это люди с хорошим образованием, владение украинским в их среде, увы, не считается чем-то обязательным», – пишет издание, добавляя, что «это касается больше государственных и коммунальных медучреждений», а в частных «давно начинают беседу с вопроса, на каком языке пациенту удобно общаться», как и «в приватных кабинетах УЗИ». Отмечается, что «некоторые трудности возникают в основном из-за терминологии, которую медики, окончившие украинские вузы, почему-то освоили плохо». Напомним, на Украине с 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180–242 доллара). В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией 17 января 2021, 13:53

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, комментируя воссоединение Крыма с Россией, высказал только одну главную, по его мнению, причину возвращения полуострова, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Жители Крыма за все годы нахождения в составе Украины так и не приняли ее как самостоятельное государство, передает RT. «Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», – отметил депутат. Ранее Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину 17 января 2021, 08:40

Фото: Fotostand/Radedzki/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

В Одесской области украинцу, игравшему в снежки со своим ребенком, вонзили нож в спину, нападение произошло после того, как ему сделали замечание об игре возле памятника военнослужащим. Мужчина играл с ребенком в снежки и кидал их в сторону памятника военнослужащим, проходившая мимо супружеская пара сделала замечание, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу администрации области. После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Отец ребенка нанес удар одному из супругов, в ответ женщина достала нож и воткнула ему в спину. «Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК (тяжелое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения», – цитирует и.о главы измайльского райотдела полиции Александра Кучугура издание. В 2019 году в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом. Бизнесмен предложил не желающим говорить по-украински сотрудникам уволиться 16 января 2021, 16:47 Текст: Абдулла Шакиров

Украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. «Наша корпоративная семья сшита из абсолютно разных уголков нашего государства по обе стороны Днепра…Зато Украина у нас одна и государственный язык у нас один – украинский. Вот именно поэтому мы полностью поддерживаем этот закон и просим всех вас, независимо от места жительства, работая в наших магазинах, общаться с посетителями исключительно на государственном языке. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями – это ваша принципиальная позиция, просьба не откладывать и писать «по собственному желанию», – обратился бизнесмен к сотрудникам в Facebook. Давиденко – сооснователь киевской сети «Медтехника+» и директор сети магазинов «родная медтехника». С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским 17 января 2021, 16:03

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Все 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. «Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», – сказал Гюнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели. Кроме того, в Российском профсоюзе моряков сообщили, что затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» снят с регистрации в России в 1997 году. «Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189», – отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. При этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. «Владельцем судна является украинская компания», – сказали в пресс- службе, передает ТАСС. По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. Киев решил запустить поезда до территорий рядом с Крымом 17 января 2021, 13:17

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Киев может восстановить железнодорожное сообщение с прилегающими к Крыму территориями, заявили в государственной компании «Украинские железные дороги». О возможном восстановлении сообщения заявил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости». Он также уточнил, что уже с 13 декабря было возобновлено железнодорожное сообщение с подконтрольной Киеву Авдеевкой в Донбассе. По мнению Жмака, прекращение сообщения было невыгодно с экономической стороны, так как были потеряны транзитные грузы и пассажирские перевозки. «Это необходимо с гуманитарной точки зрения, потому что в РФ и на оккупированных территориях проживает множество украинцев. С экономической точки зрения прекращение сообщения также было невыгодно, потому что сообщение Киев – Москва, например, было одним из самых популярных и прибыльных», – заявил глава «Украинских железных дорог». Ранее стало известно, что на Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой. В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук. Пушков высмеял попытки Киева выставить Сергея Королева украинцем 16 января 2021, 15:49

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами, отметив, что ученый Сергей Королев, художник Иван Айвазовский и другие известные люди творили в Москве или Петербурге. По мнению сенатора, в Киеве приняли решение стать «безнадежной культурной провинцией Европы» – именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка в стране. «И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают», – написал Пушков в своем Telegram. Он также отметил, что Киев был крупным центром культуры и науки только в составе Советского союза. Сенатор напомнил, что принадлежность к русскоязычному пространству давала Украине шанс сохраниться в качестве части ареала великой культуры. «Отказ от него означает окончательную провинциализацию Украины. Кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить», – заключил Пушков. Ранее Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым», отметив, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было». Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину 17 января 2021, 08:40

Фото: REUTERS/Kyle Grillot

Текст: Евгения Шестак

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть заинтересован в Украине из-за залежей лития, который используется в батареях электрокаров, сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. «Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему – литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?», – сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua. Он отметил, что это только один из примеров. По его мнению, Маск заинтересуется многими вещами на Украине. Напомним, 12 января, в день рождения конструктора космических кораблей Сергея Королева Зеленский в Twitter пригласил Маска в единственный на Украине музей космонавтики, который находится в Житомире. Ранее глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко заявил, что власти Житомира не знают, что может заинтересовать Маска в их городе. Одесский ресторан пригрозил украинским националистам посольством Израиля 18 января 2021, 13:37 Текст: Евгения Шестак

Украинские националисты устроили травлю ресторана еврейской кухни в Одессе из-за того, что его владельцы выложили пост на украинском языке с помощью русской раскладки на клавиатуре. Хозяева заведения намерены написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины. Заведение «Артель у Машковичей» опубликовало на своей странице в Facebook пост с приглашением попробовать домашние хинкали. Запись была сделана по украинским фонетическим нормам, но при помощи русского алфавита. Позже хозяйка ресторана объяснила это отсутствием украинской раскладки на своем старом смартфоне, передает «Страна.ua». В свою очередь, националисты посчитали пост глумлением над украинским языком. В комментариях к публикации они пообещали не дать заведению открыться после локдауна. Пользователи пишут, что в ресторане скоро произойдет «учебный пожар», постят фото нацистов с подписью «Языковой патруль» и «А мы к вам». «Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон», – написал один из пользователей под постом ресторана. По данным издания, данные пользователи были связаны с радикальными украинскими группировками. В ответ хозяева кулинарии сообщили, что собираются написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины (СБУ). «Мы ведем свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке (...), все налоги идут в казну», – говорится в сообщении ресторана. Ранее украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180-242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Украина собралась обжаловать полномочия России в ПАСЕ из-за Навального 18 января 2021, 10:45

Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального, заявила глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она указала, что комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пригласил Навального принять участие в заседании 19 января, посвященном его отравлению. Украинская делегация предположила, что ввиду его задержания в Москве и назначенного на 29 января суда, Навальный не сможет присутствовать на заседании. «Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов касательно обсуждений и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях», – написала Мезенцева в Facebook. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». На Украине захотели запустить скоростные поезда 17 января 2021, 12:02

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой, заявил глава госкомпании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») Владимир Жмак. «Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев – Львов, Киев – Харьков и Киев – Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники. Речь идет о поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч», – сообщил глава компании в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что украинские власти пока не способны реализовать такой проект самостоятельно, для этого необходим инвестор, заинтересованный в «концессионном подходе». В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук. Шредер связал воссоединение Крыма и России со стремлением Украины в НАТО 17 января 2021, 01:30

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Globa Look Press

Текст: Антон Антонов

Воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. В интервью изданию Spiegel он заявил, что восточноевропейские страны имели суверенное право вступить в НАТО, но «потом дискуссия пошла в другое русло – и прежде всего из-за Америки – о принятии Грузии и Украины в НАТО». Шредер указал, что это была «стратегия окружения России», причем Москва «тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО». Шредер считает воссоединение Крыма и России «нарушением международного права», но подчеркивает, что такое определение «не затрагивает вопроса о причине». По его словам, вступи Украина в НАТО, «как того хотела Америка», Севастополь, «один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории» альянса, передает РИА «Новости». Экс-канцлер Германии также отметил, что «не видит», чего «должны достичь» санкции против России, ведь ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Он призвал стремиться к диалогу, добавив, что лишь «в самых редких случаях срабатывает давление». На заявление сотрудника Spiegel о том, что Россия якобы стала «мафиозным государством», Шредер ответил, что от него «подобных ярлыков не услышат». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрытокончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Крыму пообещали морозы 16 января 2021, 14:14

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Сильный снег, ветер и метель ожидаются в Крыму в воскресенье. В последующие двое суток, в том числе на Крещение, на полуострове сильно похолодает, морозы до минус 10 градусов ожидаются в субтропической зоне на южном побережье, сообщает региональный гидрометцентр. МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях с 16 по 20 января в связи с сильным похолоданием из-за вторжения арктического холодного воздуха. В гидрометцентре Крыма предупредили о морозах до минус 15 градусов в степной части Крыма и предгорьях в период с 18 по 20 января, передает РИА «Новости». Похолодание начнется уже в воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Крыму ожидаются сложные погодные условия: в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег; местами метель, гололед, сильный северо-восточный ветер до 20-25 м/с. Ранее сообщалось, что городские службы Москвы подняли до максимального значения в 130 градусов температуру в системе отопления из-за сильных морозов. Пик похолодания в Москве придется на воскресенье, когда температура воздуха ночью опустится до минус 24 градусов, что ниже климатической нормы на восемь-десять градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценивал влияние потепления в стратосфере на морозы в России. Мужчина устроил в Киеве провокацию с помощью игрушки «Армия России» 16 января 2021, 13:40 Текст: Абдулла Шакиров

В киевском супермаркете литовской сети Novus покупатель устроил провокацию, подбросив на полку магазина игрушку с символикой армии России, сообщила пресс-служба компании. Мужчина принес собой елочную игрушку и положил их на полки супермаркета, после чего снял видео, на котором рассказал, что магазин продает украшение с российской символикой, говорится в Facebook торговой сети. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения магазина, как мужчина достает предмет и кладет его к другим непродовольственным товарам. В собственном видео он показывает игрушку с надписью «Армия России», комментируя ситуацию. «Армия России, пожалуйста. 2021 год, ребята. Просто продается. Семь лет воюем, они вот это продают. Просто уроды», – заявил автор ролика. «В настоящее время это видео вводит в заблуждение наших дорогих клиентов…Официально сообщаем, что этот товар не продается сетью супермаркетов Novus. Нам очень жаль, что наша сеть сегодня стала объектом провокации. Мы ценим наших клиентов и тщательно подбираем каждую товарную позицию, которая попадает на наши полки», – говорится в заявлении компании. В декабре прошлого года на Украине разгорелся скандал из-за елочных игрушек «Армия России», производившихся Клавдиевской фабрикой елочных украшений в Киевской области. После общественного резонанса тираж игрушек был уничтожен. Россиянина с затонувшего у берегов Турции сухогруза спасли в Черном море 17 января 2021, 22:59

Фото: Euronews по-русски/Youtube

Текст: Антон Антонов

Среди шести спасенных членов экипажа сухогруза «Арвин», затонувшего в Черном море, есть россиянин, сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. Касимова сообщила, что «по официальным данным турецких властей», в экипаж входили 10 граждан Украины и двое россиян. Один из российских граждан – «старший техник судна» Николай Кринов – сейчас «находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет». Судьба второго россиянина «остается неизвестной». Кринов, которого в больнице посетили сотрудники посольства, сообщил, что сухогруз затонул «из-за плохих метеоусловий». Кринову «оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости». Кроме того, украинским морякам оказано содействие по установлению связи с родственниками, передает РИА «Новости». Как сообщил источник ТАСС, «шесть членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести». При этом «поисково-спасательная операция приостановлена по причине неблагоприятных погодных условий и наступления темного времени суток». Напомним, в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз украинской компании. Сообщалось, что подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены. Информации о национальности погибшего на данный момент нет.