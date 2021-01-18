После вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека Британия установила антирекорд по числу смертей от COVID на душу населения Еврокомиссар выразил тревогу по поводу растущего неравенства внутри ЕС 18 января 2021, 22:10 Текст: Елена Мирошниченко

Странам еврозоны надо бороться с нарастающим материальным неравенством своих граждан из-за кризиса, вызванного коронавирусом, считают в Совете министров финансов стран еврозоны. Как заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, еврозоне необходимо избежать дальнейшего роста, вызывающего беспокойство неравенства в обществе, передает РИА «Новости». Он также добавил, что на уровне всей еврозоны необходимо избежать неравномерности восстановления экономик стран-членов валютного блока, внутри каждой страны также важно сглаживать неравенство, вызванное кризисом. Еврокомиссар считает, что на данном этапе оценить последствия сложившейся ситуации сложно. Напомним, судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. В Германии власти начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.

ВОЗ заявила о мире на грани «морального провала» из-за вакцин 18 января 2021, 15:02 Текст: Ксения Панькова

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа. «Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 млн доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а просто 25», – цитирует РИА «Новости» главу ВОЗ. По его словам, «мир находится на краю катастрофического морального провала». «И ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных странах мира», – цитирует «Интерфакс» Гебрейесуса. Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех. Тем не менее, в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать «как большая семья» и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания. Ранее ВОЗ Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Напомним, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что рассмотрение заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находится в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)на стадии рассмотрения. Массовая вакцинация от коронавируса начинается в России 18 января 2021, 00:24

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В понедельник в России стартует массовая вакцинация населения от коронавируса, сообщают информационные агентства. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе, передает РИА «Новости». Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В среду глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. Соединенным Штатам предсказали 500 тыс. жертв COVID-19 через месяц 18 января 2021, 07:31

Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек, заявила инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. «(Сейчас – прим.ВЗГЛЯД) почти 4 тыс. смертей в день, всего около 400 тыс. погибших. Мы полагаем, что к середине февраля в стране будет полмиллиона смертей (от коронавируса – прим.ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS слова Валенски. Она указала, что пока в США не видели, как «поездки на праздники» сказались на ситуации с госпитализациями и смертностью. «Думаю, у нас еще несколько мрачных недель впереди», – отметила специалист. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено почти 24 млн заражений коронавирусом, скончались около 397,5 тыс. человек. Напомним, в пятницу число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек. Почти 600 человек получили осложнения после вакцинации от коронавируса в Индии 18 января 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

В Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. Минздрав Индии сообщает о 580 случаях неблагополучных последствий после вакцинации, сообщает РИА «Новости». При этом отмечается, что семерым обратившимся понадобилась госпитализация. «Из трех случаев, сообщенных в Дели, двое выписаны, один с сообщением об обмороке находится под наблюдением в больнице Макс Хоспитал. Один человек в Уттаракханде стабилен и находится под наблюдением во Всеиндийском институте медицинских наук. В Чхаттисгархе один человек находится под наблюдением правительства в медицинском колледже. Из двух случаев в Карнатаке один находится под наблюдением в районной больнице Читрадурги, а второй - в больнице общего профиля в Чаллакере», – уточняется в сообщении. Также в минздраве отметили, что после вакцинации в Индии скончались два человека, однако, их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса будут использоваться два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Оба препарата выпускаются на территории страны. Напомним, с началом года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID. В ВОЗ уточнили, сколько дней больные коронавирусом остаются заразными 18 января 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными. Специалист пояснила, что речь идет о тех, кто распространяет живой вирус. «Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов», – сказала Вуйнович в беседе с «Российской газетой». При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов. Ранее директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге заявил, что новый, британский штамм COVID-19 выявлен в 25 странах европейского региона ВОЗ, в том числе в России. Регулятор Бразилии одобрил использование вакцин AstraZeneca и Sinovac 17 января 2021, 23:59 Текст: Антон Антонов

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что одобрило использование вакцин англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac против коронавируса. Бразильский регулятор отметил безопасность и эффективность этих вакцин. От компаний потребовали и далее предоставлять данные регулятору. Министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу сообщил, что власти Бразилии начнут распределять вакцины по всем штатам страны утром в понедельник, в среду должна начаться вакцинация. Глава минздрава назвал вакцинирование в Сан-Паулу, где 54-летняя медсестра получила вакцину CoronaVac, ситуацией «юридического свойства», разрешить связанный с этим вопрос «должен судья», передает РИА «Новости» со ссылкой на G1. Напомним, запрос на экстренное использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» был отклонен в Бразилии. В РФПИ пояснили, что регулятор запросил у российской стороны дополнительную информацию по вакцине. Онищенко дал советы желающим окунуться в прорубь на Крещение 18 января 2021, 13:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. 19 января православные верующие отметят Крещение Господне, по традиции все желающие смогут показать силу духа, искупавшись в проруби. Согласно верованиям, такой обряд очищает душу и приближает человека к Богу. Тем не менее в столице в этом году в ночь на Крещение синоптики обещают минус 21-23 градуса. «Холод купаниям не помеха, не минус 50 же. В минус 20 вполне можно купаться, но все зависит от состояния здоровья людей. Если они этим занимаются регулярно, то это в удовольствие, а просто через силу не стоит. Вода-то все равно будет одной температуры, примерно два-три градуса. Поэтому все будет зависеть от условий, при которых человек будет готовиться к этому», – говорит Онищенко. Врач отмечает, что окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах, где есть возможность переодеться после купаний в чистую сухую одежду. Также он рекомендует не раздеваться до плавок на морозе «за километр до проруби», поскольку можно простудиться. После завершения обряда следует укутаться и выпить теплое питье, желательно настой трав. «Ну и, конечно, важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание. Поэтому окунаться на Крещение можно и нужно, но только при наличии созданных и специально согласованных условий и состояния здоровья», – рекомендует депутат. Помимо прочего врач-эпидемиолог напоминает, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга и носить маски. Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал в нынешней эпидемиологической ситуации, когда «свирепствует вирус» и «у многих организм ослаблен после перенесенной болезни», не погружаться в прорубь в этом году. Малышева обратилась к россиянам после смерти Грачевского 18 января 2021, 08:59 Текст: Евгения Шестак

Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала смерть художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, скончавшегося от коронавируса, и призвала россиян подумать о будущем пожилых родителей. Малышева отметила в Instagram, что 71-летний Грачевский в последние годы боролся с несколькими тяжелыми заболеваниями, самым серьезным из которых был злокачественный рак – меланома. «Но он (Грачевский) всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить... Но это еще и повод для нас подумать о своем будущем», – отметила Малышева. Медик призвала людей из высокой группы риска пройти вакцинацию от коронавируса. Она напомнила, что это касается в первую очередь людей 65+, страдающих сахарным диабетом, хроническими болезнями почек, легких, сердца. «Прививка – это ваш выбор. Сделайте правильный выбор», – призвала Малышева. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) Борис Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни. Он боролся с коронавирусом. Церемония прощания с Борисом Грачевским прошла в Доме кино в Москве. Попрощаться с создателем «Ералаша» пришли коллеги и члены семьи. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Эксперты опровергли влияние 5G на распространение COVID-19 18 января 2021, 08:50 Текст: Алина Назарова

Между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом нет связи, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte. «Одним из мифов о влиянии 5G на здоровье, который был широко распространен в 2020 году, является надуманная связь между развертыванием сетей 5G и ростом числа заражений COVID-19. Теория о том, что «технология 5G передает COVID-19», является, попросту говоря, нелепой, так как это невозможно. COVID-19 – это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости». Аналитики отмечают, что одной из форм дезинформации относительно причастности 5G к росту числа заражений COVID-19 является предположение, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунную систему людей, делая их более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. По мнению аналитиков, оно также является ошибочным. В прошлом году в Минкомсвязи также заявляли, что коронавирус не является порождением сетей связи пятого поколения, в том числе и в России, где 5G в настоящее время развивается локально. На фоне распространения информации о том, что 5G якобы являются причиной коронавируса, газета ВЗГЛЯД объясняла, как распознать фейковую новость. Полиция применила водометы против участников акции протеста в Амстердаме 18 января 2021, 04:58 Текст: Антон Антонов

В Амстердаме полицией задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста, сообщили СМИ. Семеро из них задержаны «за насилие в отношении сотрудников полиции», остальные – «за отказ подчиняться указаниям» полицейских. Всего на акцию, запрещенную муниципалитетом, собралось около 2 тыс. человек. При этом многие не соблюдали дистанцию и были без масок, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию. Часть демонстрантов отказалась выполнить экстренный приказ муниципалитета города покинуть площадь, где проходила акция. Полиция применила водометы. Около 200–250 человек, по сообщениям властей, оказались настроены на конфронтацию и забросали полицию камнями, у некоторых были бойцовские перчатки и холодное оружие. Демонстранты выражали недовольство политикой по борьбе с коронавирусом, критикуя локдаун и высказывая сомнения в безопасности используемых страной вакцин. Другим поводом для акции стал скандал вокруг детских пособий – многих граждан страны ошибочно обвинили в злоупотреблении системой выплат и оштрафовали. Некоторых лишили домов, работы и права попечительства над детьми. Напомним, правительство Нидерландов в полном составе ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями. Ошибки были совершены по меньшей мере в отношении 9 тыс. семей, однако на деле их может оказаться гораздо больше. Всеобщие выборы должны пройти в Нидерландах 17 марта, переносить их не планируется. Врач заявил о росте риска заражения вирусами при недосыпе на 250% 18 января 2021, 04:26 Текст: Антон Антонов

Недостаток сна на 250% увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, сообщил глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. Он заявил, что «сон и иммунитет – это практически синонимы», сон «обеспечивает наш иммунитет». Из-за «сокращении сна иммунитет резко падает». Если спать меньше пяти часов, то «вероятность подхватить любую вирусную инфекцию составляет более чем 250%», по сравнению с теми, «кто спит более семи часов». Калинкин рекомендовал для улучшения качества сна вставать и ложиться в одно и то же время, отказаться от будильника, использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов. По его словам, «норма сна» для большинства людей составляет семь-девять часов, передает РИА «Новости». Напомним, врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы. Мясников призвал не критиковать вакцину Pfizer 18 января 2021, 10:36

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал СМИ не распространять негативную информацию о вакцине от коронавируса производства компании Pfizer, предположив, что это увеличивает число антипрививочников. «Мы сами активно плодим ряды противников вакцинации. Не проходит и дня, чтобы в новостях не было: «после вакцины Pfizer в Норвегии умерло столько-то человек», «от Pfizer столько-то случаев паралича лицевого нерва», «вакцина Pfizer вызвала столько-то тяжелых аллергических реакций в Израиле». Вы для кого это пишите? Для российских граждан? Так у нас нет вакцины Pfizer, у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надежная», – написал Мясников в Telegram. По его словам, люди информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполируют на всю вакцинацию от коронавируса в целом. «Ко мне ежедневно обращаются люди с сомнениями про вакцинацию от COVID-19: делать или не делать. Когда я говорю: «делать», в ответ, как правило, слышу: «так пишут о каких-то жутких осложнениях!». На мои слова: «так то Pfizer!», неопределенно хмыкают», – пишет доктор. «Если говорить людям, что молоко «Аленушка» полезное, а молоко «Буренушка» может убить – большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить никакое, раз так опасно! Я понимаю, что обидно молчать, когда на нашу вакцину безосновательно наезжают те, которые свою-то не довели до ума, но у нас стартовала массовая вакцинация. Может перестанем множить ряды ее противников?» – резюмировал Мясников. В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Врач рассказал об использовании маски во время крещенских купаний 18 января 2021, 09:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Соблюдать масочный режим при крещенских купаниях необходимо в помещениях для обогрева и в условиях плотной очереди на улице, а при окунании средствами защиты можно пренебречь, рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По его словам, заразиться коронавирусом при окунании в прорубь вряд ли получится, однако это возможно в палатке, помещении для обогрева. «В очереди по-разному бывает, если люди тесно стоят, то, конечно, надо помнить, что маска должна присутствовать. Но особенно в помещении для обогрева, там народу много – и есть возможность (заразиться)», – передает РИА «Новости» слова Малышева. Инфекционист уточнил, что снять маску стоит на выходе из помещения. При этом при непосредственном погружении в прорубь средствами защиты можно пренебречь, потому что вирус в условиях воды и мороза не успевает распространиться. «Пришел – быстро окунулся, еще раз и еще раз, перекрестился, поднялся и пошел. Вошел в помещение – там надо надеть (маску)», – подчеркнул Малышев. Он добавил, что стоит обработать руки антисептиком после того, как человек покинет помещение для обогрева. Минпромторг анонсировал производство 33 млн доз вакцины «Спутник V» в январе – марте 18 января 2021, 18:29 Текст: Елизавета Булкина

Россия в январе-марте выпустит еще около 33 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», к настоящему моменту произведено уже 6,5 млн доз препарата, заявил на брифинге глава Минпромторга Денис Мантуров. «Промышленность в целом вышла на темп производства выше ранее заявленных объемов. На сегодняшний день произведено уже почти 6,5 млн доз двух компонентов «Спутник V». У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале – 11 млн, на март запланировано 15 млн доз», – передает его слова ТАСС. За первые три месяца 2021 года в регионы будет направлено около 16,8 млн доз вакцины «Спутник V». «Что касается доступности для поставки в регионы: до конца января будет направлено в регионы 2,1 млн доз, на февраль мы рассчитываем 5,7 млн доз отправить и почти 9 млн доз на март месяц», – добавил Мантуров. Темпы и готовность производств позволят наращивать объемы выпуска вакцины. Также в феврале начнется выпуск вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» предприятия «Вектор». «Мы подключили к этой работе нашу фармацевтическую компанию «Герофарм», которая сегодня нарабатывает уже объемы белка для потребности непосредственно «Вектора», – рассказал министр. Производство вакцины на седьмой площадке – компании «Р-Фарм», должно быть запущено до конца января. Изначально для выпуска этого препарата было отобрано семь площадок, из которых производство на шести уже ведется. Это площадка самого института Гамалеи, три производственные площадки компании «Генериум», компаний «Биокад» и «Бинофарм». Мантуров отметил, что все необходимое оборудование для производства вакцин закуплено и готово к работе. В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. В Башкирии решили ввести ковид-паспорта 18 января 2021, 09:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Башкирии вводят практику ковидных паспортов: их смогут получить люди, у которых есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий и на получение скидок, сообщил глава республики Радий Хабиров. Начать выдачу паспортов планируется с 5 февраля. «С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией – антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать те, кто переболел и имеет антитела, и те, кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем. Например, наши жители старше 65 лет находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели и у них антитела, или вакцинировались, то зачем мы их держим дома. Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», – передает ТАСС слова Хабирова на оперативном совещании в региональном правительстве. Паспорт позволяет человеку получить смягчение режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии. Речь также идет о возможности свободного посещения массовых культурных и спортивных мероприятий, общественных мест, право на скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях, рассказал подробности проекта руководитель администрации главы региона Александр Сидякин. «Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или по телефону о QR-коде, это и есть антиковидный паспорт. Код можно хранить в смартфоне, либо с сайта распечатать», – отметил он. Тест на антитела можно будет сдать в любой поликлинике республики, анализы проводит сертифицированная лаборатория. По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на 18 января свободно 32% из более 6,3 тыс. коек инфекционного профиля, лечение в стационарах получают 805 человек. До конца января регион получит не менее 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего число инфицированных COVID-19 в республике превысило 22 тысячи. По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на 18 января свободно 32% из более 6,3 тыс. коек инфекционного профиля, лечение в стационарах получают 805 человек. До конца января регион получит не менее 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего число инфицированных COVID-19 в республике превысило 22 тысячи. Ранее профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что введение прививочных паспортов с точки зрения предотвращения распространения COVID-19 бессмысленно.