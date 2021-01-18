Экс-дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей по делу об изнасиловании

Бывшая дознавательница отдела полиции по Уфимскому району Башкирии, заявившая, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, потребовала взыскать с обвиняемых 100 млн рублей в качестве моральной компенсации, заявила ее адвокат Ирина Валиева.

«Та сумма исковых требований, которая так волнует общественность, это абсолютно сумма того вреда, который нанесен потерпевшей. С точки зрения морали – цены нет. И поэтому указанная сумма – 100 млн рублей, потому что ни 100 миллионов, ни сколько не компенсируют тех страданий, которая перенесла потерпевшая. Именно из этих побуждений она настаивает на этой сумме», – цитирует РИА «Новости» Валиеву.

По словам адвоката, если бывшие полицейские будут признаны виновными, наказание должно быть не менее восьми-девяти лет лишения свободы.

В понедельник Верховный суд Башкирии отложил до 29 января новое слушание дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе после отмены приговора кассационным судом, передает ТАСС.

Отмечается, что перенос связан с плохим самочувствием одного из фигурантов процесса. Предыдущее заседание, назначенное на 14 декабря 2020 года, также было отложено.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела Яромчук признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы.

В начале ноября дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение.