Турецкие военные отправили фрегат к месту крушения российского сухогруза Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским 17 января 2021, 16:03

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Все 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. «Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», – сказал Гюнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели. Кроме того, в Российском профсоюзе моряков сообщили, что затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» снят с регистрации в России в 1997 году. «Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189», – отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. При этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. «Владельцем судна является украинская компания», – сказали в пресс- службе, передает ТАСС. По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия.

Одесса перешла на украинский язык «условно» 17 января 2021, 04:58

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Украинские СМИ рассказали о том, как соблюдается в Одессе закон, по которому на Украине вся сфера услуг должна общаться с клиентами на украинском языке. «Думская» пишет, что «во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются», предпочитая дождаться, когда сам клиент заговорит, чтобы узнать, какой язык в общении с ним использовать. При этом на украинском говорить «получается не очень», а вот если клиент говорит по-русски, то у сотрудников «сразу гора с плеч». Издание подчеркивает, что «немало работников торговли, особенно молодых, прекрасно владеют государственным и никаких проблем с коммуникацией не испытывают». Некоторые сети, как пишет издание, «украинизировались» задолго до принятия закона – «видимо, такова принципиальная позиция собственников». В частности, речь идет о «Сільпо» или McDonald’s. По оценкам «Думской», около половины сотрудников «крупных торговых компаний с готовностью начинают диалог по-украински», причем «больше половины из них способны поддержать его после слов: «Доброго дня!». Однако «в таком сетевом гиганте, как «Розетка», корреспондентов упорно обслуживали на русском». Сотрудницы государственной «Укрпочты» тоже «не владеют украинским». Как пишет издание, в «маленьких магазинчиках – так сказать, «на районе» – закон соблюдается очень условно». Там «все свои, поэтому кому как удобно, так тот и говорит». «Думская» пишет, что «многие работники (в основном работницы) этих точек украинским владеют, но почему-то стесняются это демонстрировать». По предположению газеты, «закон поможет им не ассимилироваться в русскоязычной среде». Отмечается, что «выяснить ситуацию по ресторанам и кафе пока невозможно» из-за локдауна в связи с коронавирусом, «а вот большинство служб такси норму выполняет», причем даже те, что раньше обслуживали на русском языке. При этом «значительно сложнее с медиками». «Несмотря на то, что это люди с хорошим образованием, владение украинским в их среде, увы, не считается чем-то обязательным», – пишет издание, добавляя, что «это касается больше государственных и коммунальных медучреждений», а в частных «давно начинают беседу с вопроса, на каком языке пациенту удобно общаться», как и «в приватных кабинетах УЗИ». Отмечается, что «некоторые трудности возникают в основном из-за терминологии, которую медики, окончившие украинские вузы, почему-то освоили плохо». Напомним, на Украине с 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180–242 доллара). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину 17 января 2021, 08:40

Фото: Fotostand/Radedzki/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

В Одесской области украинцу, игравшему в снежки со своим ребенком, вонзили нож в спину, нападение произошло после того, как ему сделали замечание об игре возле памятника военнослужащим. Мужчина играл с ребенком в снежки и кидал их в сторону памятника военнослужащим, проходившая мимо супружеская пара сделала замечание, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу администрации области. После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Отец ребенка нанес удар одному из супругов, в ответ женщина достала нож и воткнула ему в спину. «Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК (тяжелое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения», – цитирует и.о главы измайльского райотдела полиции Александра Кучугура издание. В 2019 году в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом. В Госдуме ответили Кравчуку на слова о «компромиссе» по Крыму 15 января 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Никакого «компромисса» по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами. «Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину», – передает РИА «Новости» слова Шеремета. Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое. «Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей», – добавил депутат. Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас. В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. «Кравчук как политическая фигура – полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?» – задался вопросом парламентарий. Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку «у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону». «Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является», – заключил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство». Протестующие на Украине взяли штурмом облсовет из-за роста тарифов на газ 15 января 2021, 18:27 Текст: Евгения Шестак

Протестующих против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета. По информации издания «Общественное», акция протеста началась в центре Житомира в 11.00 (12.00 по мск) на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В протестах, по данным издания, принимают участие около 250–300 человек. По дороге в областной совет митингующие также прошли к офису «Житомироблэнерго». Издание сообщает, что протестующие штурмом взяли помещение областного совета. Акции протеста против повышения тарифов на газ снова проходят в разных районах незалежной. В том числе в Полтаве и Одессе, в Кировоградской, Харьковской, Закарпатской и других областях. Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов). Бизнесмен предложил не желающим говорить по-украински сотрудникам уволиться 16 января 2021, 16:47 Текст: Абдулла Шакиров

Украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. «Наша корпоративная семья сшита из абсолютно разных уголков нашего государства по обе стороны Днепра…Зато Украина у нас одна и государственный язык у нас один – украинский. Вот именно поэтому мы полностью поддерживаем этот закон и просим всех вас, независимо от места жительства, работая в наших магазинах, общаться с посетителями исключительно на государственном языке. Если не общаться на украинском в магазине с посетителями – это ваша принципиальная позиция, просьба не откладывать и писать «по собственному желанию», – обратился бизнесмен к сотрудникам в Facebook. Давиденко – сооснователь киевской сети «Медтехника+» и директор сети магазинов «родная медтехника». С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Пушков высмеял попытки Киева выставить Сергея Королева украинцем 16 января 2021, 15:49

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами, отметив, что ученый Сергей Королев, художник Иван Айвазовский и другие известные люди творили в Москве или Петербурге. По мнению сенатора, в Киеве приняли решение стать «безнадежной культурной провинцией Европы» – именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка в стране. «И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают», – написал Пушков в своем Telegram. Он также отметил, что Киев был крупным центром культуры и науки только в составе Советского союза. Сенатор напомнил, что принадлежность к русскоязычному пространству давала Украине шанс сохраниться в качестве части ареала великой культуры. «Отказ от него означает окончательную провинциализацию Украины. Кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить», – заключил Пушков. Ранее Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым», отметив, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было». Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V» 15 января 2021, 15:47

Фото: из архива Анатолия Шария

Текст: Евгения Шестак

Украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V». По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина». «Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он. Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины». Посольство России в Турции раскрыло подробности о затонувшем российском сухогрузе 17 января 2021, 14:19

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В результате затопления сухогруза у берегов Турции, по предварительным данным, никто не погиб, сообщило российское посольство в Анкаре. «По информации турецких властей, в Черном море, в районе провинции Бартын на севере Турции, затонул российский сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», – говорится в сообщении в Facebook посольства. Три члена экипажа российского судна были спасены, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера. Ранее Гюнер сообщил, что в Черном море затонул российский сухогруз. Он заявил, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. На Украине захотели запустить скоростные поезда 17 января 2021, 12:02

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой, заявил глава госкомпании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») Владимир Жмак. «Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев – Львов, Киев – Харьков и Киев – Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники. Речь идет о поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч», – сообщил глава компании в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что украинские власти пока не способны реализовать такой проект самостоятельно, для этого необходим инвестор, заинтересованный в «концессионном подходе». В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук. В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией 17 января 2021, 13:53

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, комментируя воссоединение Крыма с Россией, высказал только одну главную, по его мнению, причину возвращения полуострова, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Жители Крыма за все годы нахождения в составе Украины так и не приняли ее как самостоятельное государство, передает RT. «Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», – отметил депутат. Ранее Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. Долг граждан Украины за коммунальные услуги достиг 2,4 млрд долларов 15 января 2021, 01:56

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов), заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук. «Неподъемные тарифы по-украински – это когда уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд гривен (до 66,1 млрд гривен)», – приводит слова Медведчука ТАСС. Парламентарий выразил уверенность, что временные уступки со стороны правительства Украины по вопросу стоимости газа нельзя воспринимать серьезно. «Слуги» (представители правящей партии «Слуга народа») олигархов не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения», – пояснил Медведчук. Напомним, с 1 января правительство Украины по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Кроме того, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышение цен на услуги ЖКХ приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины. Мужчина устроил в Киеве провокацию с помощью игрушки «Армия России» 16 января 2021, 13:40 Текст: Абдулла Шакиров

В киевском супермаркете литовской сети Novus покупатель устроил провокацию, подбросив на полку магазина игрушку с символикой армии России, сообщила пресс-служба компании. Мужчина принес собой елочную игрушку и положил их на полки супермаркета, после чего снял видео, на котором рассказал, что магазин продает украшение с российской символикой, говорится в Facebook торговой сети. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения магазина, как мужчина достает предмет и кладет его к другим непродовольственным товарам. В собственном видео он показывает игрушку с надписью «Армия России», комментируя ситуацию. «Армия России, пожалуйста. 2021 год, ребята. Просто продается. Семь лет воюем, они вот это продают. Просто уроды», – заявил автор ролика. «В настоящее время это видео вводит в заблуждение наших дорогих клиентов…Официально сообщаем, что этот товар не продается сетью супермаркетов Novus. Нам очень жаль, что наша сеть сегодня стала объектом провокации. Мы ценим наших клиентов и тщательно подбираем каждую товарную позицию, которая попадает на наши полки», – говорится в заявлении компании. В декабре прошлого года на Украине разгорелся скандал из-за елочных игрушек «Армия России», производившихся Клавдиевской фабрикой елочных украшений в Киевской области. После общественного резонанса тираж игрушек был уничтожен. Эрдоган: Турция не будет спрашивать у США разрешения на покупку С-400 15 января 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

Анкара не намерена спрашивать у Вашингтона разрешения на новые поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. «Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений. По первому полку С-400 вопрос решен, сейчас продолжается работа по вопросу второй партии. В конце месяца у нас будут переговоры с Россией, и кроме прочих тем мы обязательно обсудим и его», – заявил Эрдоган, передает РИА «Новости». Он добавил, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена обсуждение проблем, связанных с С-400, будет продолжено с новым американским руководством. «Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будет брать никаких разрешений», – сказал турецкий лидер. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. Турецкие военные отправили фрегат к месту крушения российского сухогруза 17 января 2021, 15:18

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Турция направила фрегат в район спасательной операции на месте крушения российского судна в Черном море, сообщило Минобороны страны. «Для поддержки поисково-спасательной операции в район Бартына, где затонул российский сухогруз, направлен наш фрегат», – цитирует сообщение турецкого ведомства РИА «Новости». По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, все являются гражданами России. Двое из них погибли, пятеро спасены, заявлял губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. Киев решил запустить поезда до территорий рядом с Крымом 17 января 2021, 13:17 Текст: Елена Мирошниченко

Киев может восстановить железнодорожное сообщение с прилегающими к Крыму территориями, заявили в государственной компании «Украинские железные дороги». О возможном восстановлении сообщения заявил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости». Он также уточнил, что уже с 13 декабря было возобновлено железнодорожное сообщение с подконтрольной Киеву Авдеевкой в Донбассе. По мнению Жмака, прекращение сообщения было невыгодно с экономической стороны, так как были потеряны транзитные грузы и пассажирские перевозки. «Это необходимо с гуманитарной точки зрения, потому что в РФ и на оккупированных территориях проживает множество украинцев. С экономической точки зрения прекращение сообщения также было невыгодно, потому что сообщение Киев – Москва, например, было одним из самых популярных и прибыльных», – заявил глава «Украинских железных дорог». Ранее стало известно, что на Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой. В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук.