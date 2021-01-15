Голикова обсудила с эпидемиологами массовую вакцинацию от коронавируса Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса 15 января 2021, 18:33

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник 18 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с ведущими эпидемиологами. «Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», – передает ее слова ТАСС. Голикова также добавила, что ожидается вакцинация препаратом, разработанным центром Чумакова. «На подходе вакцина, разработанная центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», – цитирует зампреда правительства РИА «Новости». Она отметила, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. «Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекции в тысячи раз снижалась в Российской Федерации, и в сотни тысяч раз даже, есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в пять тысяч раз, корь – в тысячу раз, краснуха – в четыре тысячи раз, и совсем уже со знаком после запятой у нас встречаются эти инфекции», – добавила Голикова. В среду глава государства Владимир Путин поручил на следующей неделе перейти к массовой вакцинации от COVID-19 российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.

Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter 14 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. «Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter. Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова. Стала известна причина смерти Бориса Грачевского 15 января 2021, 09:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва». Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit. Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме. Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть». Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.

21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал «Ералаш». В 1974-1984 годах был директором киножурнала, с 1984 года – его художественным руководителем. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы. Близкие обвинили в смерти Грачевского онлайн-врача 15 января 2021, 13:10

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Подруга художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн. Преториус рассказала, что кроме Грачевского заболела и его супруга Екатерина Белоцерковская. «Боря с Катей были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение», – рассказала актриса. По ее словам, дней 10-12 до больницы Грачевский и его супруга лечились дома. «А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», – рассказала Преториус «Московскому комсомольцу». Она добавила, что Грачевский поступил в больницу с 85-процентным поражением легких. Преториус отметила, что была на связи с Грачевским до последнего. «Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: «Хреново, нечем дышать!», – вспомнила актриса. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие». В Грузии объявили о «смерти туризма» 15 января 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В сфере туризма полная неопределенность. Сектор практически не существует. Он умер. Мы не смогли его спасти, теперь надо восстанавливать заново», – сказал он на пресс-конференции. Алавердашвили подверг критике правительство, которое регулярно меняет даты открытия того или иного направления экономики. По его словам, «думается, что данное прежде обещание открыть с 1 февраля небо, это обычная ложь». Учредитель федерации сказал, что необходимо открыть в феврале гостиницы на высокогорных курортах Грузии. «Это могло бы дать минимальные доходы внутреннему туризму», – считает он. По его подсчетам, за две недели можно заработать 10 млн долларов. Алавердашвили заявил, что работникам сферы надоело слушать фразы о том, что решения зависят от эпидемиологической ситуации. Он предложил принимать на первых порах в Грузии туристов, которые уже переболели коронавирусом. Шалва Алавердашвили сообщил, что в середине следующей недели работники этой и сопредельных сфер выступят с жесткими требованиями к правительству. Проблемы с туризмом в Грузии начались уже в 2019 году в связи с тем, что резко сократился поток туристов из России на фоне антироссийских митингов в Тбилиси. Несмотря на это, Грузия приняла свыше 9 млн визитеров и заработала в 2019 году 3,2 млрд долларов от туризма. Это больше, чем половина государственного бюджета этого года. В прошлом году доходы от туризма из-за пандемии были минимальными. До 31 января в Грузии действуют жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В стране с населением 3,7 млн человек заболело коронавирусом более 245 тысяч. Скончались 2893 человека. В ВОЗ отреагировали на гибель 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer 15 января 2021, 16:00 Текст: Наталья Ануфриева

Всемирная организация здравоохранения в курсе сообщений о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от нового коронавируса, организация следит за расследованием, сообщила представитель ВОЗ Катарина де Кат. «ВОЗ знает о сообщениях о 23 смертях после вакцинации против COVID-19 в Норвегии (...) Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», – передает ее слова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer 14 января 2021, 20:35 Текст: Алексей Дегтярев

В Норвегии скончались уже 23 человека, получивших прививку от коронавируса, специалисты устанавливают возможные причины смерти, сообщило норвежское агентство лекарственных средств. «Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что каждый случай тщательно изучается. Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными заболеваниями. 27 декабря в Норвегии началась вакцинация препаратом компании Pfizer, сейчас привито больше 25 тыс. человек. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье, сообщила телекомпания NRK «Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», – заявил представитель агентства Стейнар Мадсен. Ранее сообщалось, что несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка Pfizer. Twitter заблокировал страницу «Спутник V» 14 января 2021, 20:52

Фото: JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американская социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». «Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено», – говорится на странице вакцины в Twitter. «Аккаунт «путник V» заблокирован. Мы выясняем причины этого», – заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ТАСС. В официальном Telegram-канале «Спутник V», сообщается, что через Twitter разработчики вакцины делились информацией о препарате, о том, как он работает. «Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований. Мы просим всех наших подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть нам доступ к учетной записи», ­– говорится в сообщении. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В Германии изучают обстоятельства смерти 10 привитых от COVID-19 человек 14 января 2021, 22:30 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкие специалисты из Института Пауля Эриха начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech, сообщила руководитель отдела безопасности лекарств и препаратов Института Бригитте Келлер-Станиславски. «У нас до вчерашнего дня было девять случаев, мы теперь должны дождаться данных из Нижней Саксонии (о предположительно еще одном случае), тогда их будет 10. Речь идет об очень тяжелых пациентах, с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи... На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», – заявила Келлер-Станиславски, передает РИА «Новости». Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Им сделали прививку, поскольку они принадлежали к группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Интервал между вакцинацией и смертью составлял от нескольких часов до четырех дней. Кроме того, в Институте есть сведения о шести случаях анафилактической реакции на вакцину. В целом есть данные о 325 случаях побочных эффектов, которые могут быть связаны с препаратом от коронавируса. Вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech в Германии стартовала 27 декабря. Ранее в Норвегии сообщили о смерти 23 граждан, получивших прививку от коронавируса. Их также прививали препаратом Pfizer/BioNTech. Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V» 15 января 2021, 15:47

Фото: из архива Анатолия Шария

Текст: Евгения Шестак

Украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V». По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина». «Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он. Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины». Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь 15 января 2021, 11:23

Фото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Цены на услуги мобильной связи в России могут вырасти в 2021 году на 15% на фоне пандемии коронавируса. По данным отчета агентства Content-Review, российские сотовые операторы могут повысить стоимость тарифов на свои услуги на 15-16%. Причиной этого является пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты, передает РИА «Новости». По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, рост цен будет неравномерным. «Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», – сказал он. Половников отметил, что операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты. Ранее данные российских операторов сотовой связи решили использовать при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году. Венесуэла захотела наладить производство «Спутник V» 15 января 2021, 02:59

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес. «Следуя указаниям президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро, мы провели рабочую встречу в формате видеоконференции с главой РФПИ и его заместителем для обсуждения производства и поставок вакцины «Спутник V» в первом триместре этого года», – приводит слова вице-президента Венесуэлы ТАСС. В среду Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Позже стали известны сроки поставок вакцины «Спутник V» в Венесуэлу. В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября. Стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус 14 января 2021, 23:57

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Результат теста на коронавирусную инфекцию футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы оказался сомнительным, сообщило издание «Спорт-Экспресс». По информации источника, из-за сомнительного результата форвард может пропустить первый сбор команды в ОАЭ, на который команда отправится 15 января. Отмечается, что у голкипера клуба Андрея Лунева аналогичная ситуация, передает ТАСС. Руководство «Зенита» решило не рисковать, так как в Дубае строгие правила безопасности. Подчеркивается, что Дзюба может присоединиться к «Зениту» позднее или начать подготовку ко второй части сезона со второго сбора. «Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Дзюба в чемпионате забил 11 голов и делит лидерство в списке бомбардиров с партнером по команде Сердаром Азмуном. Напомним, 28 ноября нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба получил травму в матче 16-го тура российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». Тюрьму для нарушителей COVID-ограничений решили создать в Германии 15 января 2021, 14:33 Текст: Абдулла Шакиров

В федеральной земле Саксония решили организовать общенациональное учреждение для принудительного содержания тех, кто неоднократно нарушал ограничения, введенные в связи с распространением карантина, сообщают немецкие СМИ. Учреждение хотят создать на базе центра первичного приема беженцев в Дрездене, построенного в 2017 году, пишет Bild. Отмечается, что в 2020 году министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг предлагала помещать нарушителей карантина в психиатрические лечебницы, однако от этих планов отказались. Как будут оборудованы комнаты в учреждении и сколько будет стоит ночь пребывания в нем, пока неясно. Известно, что территория будет огорожена и охраняема полицией. В министерстве социальной защиты региона подтвердили планы властей, сообщив, что в настоящее время ведется реконструкция жилых помещений. При этом уточняется, что случаев повторных нарушений карантина жителями Саксонии пока не выявлено. Ранее немецкие специалисты из Института Пауля Эриха начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. В Нюрнберге в крематориях из-за нехватки места для умерших от COVID начали устанавливать специальные холодильные контейнеры для хранения тел. Напомним, с 27 декабря в Германии стартовала вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech. Дзюба заразился коронавирусом 15 января 2021, 10:24

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Нападающий Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев не вошли в состав петербургского «Зенита» на сбор в Дубае из-за положительных тестов на коронавирус и присоединятся к команде позднее, сообщили в клуба. Всего на первом зимнем сборе будут работать 27 игроков «Зенита», передает РИА «Новости». В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча – против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и солигорского «Шахтера» (обе игры – 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января). Напомним, в четверг стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус. Аргентина направила в Россию самолет за второй партией «Спутника V» 15 января 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas вылетел в Москву за второй партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил авиаперевозчик. «На пути в Россию ради борьбы с COVID-19», – приводит текст сообщения авиакомпании ТАСС. Самолет, на который погрузят 300 тыс. доз второго компонента «Спутника V», должен вернуться в южноамериканскую страну в субботу. Во вторник стало известно, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн доз вакцины «Спутник V». Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V». Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. Президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина и создателей вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за поставку препарата в южноамериканскую республику.