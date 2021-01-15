США пригрозили ввести санкции против Ирана в сфере металлургии и обычных вооружений

США намерены ввести в пятницу новые односторонние санкции против по отношению к Ирану в сфере металлургии и обычных вооружений, сообщило агентство Reuters.

По информации новостного портала Axios, администрация Трампа планировала объявлять о рестрикциях против Ирана практически каждую неделю до сложения полномочий, передает ТАСС.

5 января Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против иранских компаний, занимающихся производством стали. В санкционный список вошли 16 предприятий, включая дочерние компании в Китае, Великобритании и Германии.

Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.