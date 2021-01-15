Спортсмены выбрали мелодию для исполнения вместо гимна России Хореограф Железняков извинился перед Плющенко 15 января 2021, 11:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Хореограф группы фигуристов под руководством тренера Этери Тутберидзе Алексей Железняков принес извинения двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко за несдержанность в высказываниях в его адрес. «Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост. Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко», – передает ТАСС слова Железнякова. В четверг Железняков подтвердил намерение выяснить отношения с Плющенко.

