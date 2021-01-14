В биатлонной сборной России выявили заражение коронавирусом Хореограф Тутберидзе собрался выяснить отношения с Плющенко 14 января 2021, 14:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков подтвердил намерение выяснить отношения с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. «Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова», – цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

