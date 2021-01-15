Попова: Россияне научились жить в условиях COVID-19

Выработанный российскими властями комплекс мер по борьбе с коронавирусом позволяет не говорить о локдауне, россияне научились жить в условиях COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме.

«Комплекс мер, которые мы выработали, и которые неукоснительно исполняются, позволяют в отличие от других стран не говорить о локдаунах. У нас нет локдауна, у нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить», – сказала Попова, передает РИА «Новости».

Она также указала, что понимание эпидемического процесса есть, но назвать дату завершения пандемии коронавируса сейчас невозможно. «Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока еще тайна за семью печатями. Хотя прогнозы уже есть, и понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции тоже уже сформировано», – сказала Попова.

Ранее доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года.

Тем временем директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.