Захарова высказалась о блокировке аккаунтов Трампа США ужесточили контроль над экспортом военных технологий в Россию и Китай 14 января 2021, 18:12 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты усилили контроль над экспортом американских технологий для того, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, Китая и других стран. «Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли ввело новый контроль над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран», – цитирует заявление министерства труда США РИА «Новости». Также власти США решили усилить контроль над технологиями, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения и средств его доставки. Соединенные Штаты намерены запретить экспорт всех технологий, попадающих под правила экспортного контроля, а не только тех, в отношении которых был ранее введен контроль через лицензирование. «Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников, Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других поддерживающих терроризм стран, пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности», – отметил министр труда Уилбур Росс. В число организаций, подпадающих под ограничение, вошли Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведывательная организация Корпуса стражей Исламской революции Ирана и разведподразделение «Артеш» из Ирана, а также разведывательные службы КНДР, Сирии и Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу.

Раскрыты имена агентов ЦРУ, отторгавших Литву от СССР 13 января 2021, 18:09

Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось подготовкой и вооружением литовских националистов, а также стояло за взрывом против советских военных в 1991 году в Вильнюсе, об этом сообщается в материалах фотовыставки в Общественной палате. Экспозицию «30 лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел» составляют свидетельства множества очевидцев и различные документы, передает РИА «Новости». В материалах сообщается, что в 1990 году в Вильнюс приехали агенты ЦРУ, ими руководили Андрюс Эйва (он же Эндрю Эйве, Андрюс Эйтавичюс) и Леонардо Хоф. «Они сразу попали в близкое окружение Витаутаса Ландсбергиса [тогдашнего председателя Верховного совета Литвы] и директора департамента охраны края (ДОК) Аудрюса Буткявичюса», – отмечается в одном из текстов. Эйва, согласно материалам, занимался боями в городских условиях, у него был опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане. Он изучал возможности «партизанского движения» в качестве консультанта правительства Литвы, а также выезжал в районы, закрытые для иностранцев. «В январе 1991 года Эйва занимался вооружением людей, защищавших здание литовского Верховного совета. По его требованиям оборонявшимся раздали стрелковое оружие, взрывпакеты и даже самодельные «коктейли Молотова». После январских событий в Литве Эйва был инициатором серии взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей, лично руководил действиями боевиков в их столкновениях с подразделениями Советской армии», – сообщается в материалах. Также с событиями в Вильнюсе был связан профессор из США Джин Шарп, известный как «отец цветных революций». «Литву он посетил еще в мае 1990 года. Общался с Буткявичюсом и его соратниками, давал им советы, вручал методическую литературу», – пояснили авторы. Согласно материалам выставки, на ЦРУ также работали близкие соратники Ландсбергиса: американка литовского происхождения, журналистка и переводчица Рита Дапкуте и финансист Кестутис Урба. «В окружении Эйвы в Вильнюсе еще тогда появился Евгений Дикий с Украины, позже лидер бандеровского батальона [запрещенного в России] «Айдар» и [ныне] пропагандист «ценностей Майдана». С отрядом украинских «студентов-добровольцев» он прибыл на помощь литовским «нацикам». То, чему они научились в 1991 году в Литве, было использовано в 2014 году на Украине. Много лет спустя Дикий вспоминал, что именно в Вильнюсе его научили делать «коктейль Молотова», – сообщается в материалах выставки. Напомним, Следственный комитет России в 2020 году заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. В марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла «заведомо неправосудный приговор». После этого министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска попросила ЕС обеспечить защиту литовских судей, которым в России предъявлены обвинения. В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января» 1991 года. Местная прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по «делу о событиях 13 января 1991 года» бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. При этом на заседание суда не пустили российских представителей СМИ и сотрудников посольства России в Вильнюсе. Россия пообещала ответить на приговор литовского суда по событиям 1991 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что Литва приговорила последнего советского маршала. США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины 12 января 2021, 23:30

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США. Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность». «Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу». Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости». В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену 14 января 2021, 12:08

Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации. «Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости». Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter. On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.



75 million Americans are fed up with inaction.



It’s time to take a stand.



#ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF — (@mtgreenee) January 14, 2021 Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Выбраны имена для двух новых подводных атомных ракетоносцев 12 января 2021, 18:16 Текст: Ксения Панькова

Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», рассказал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Будниченко в интервью журналу «Завод» рассказал, что Севмаш построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Контракт на их строительство был заключен в 2020 году. Он уточнил, что сейчас на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводных лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов – «Князь Олег», который был выведен из эллинга в июле 2020 года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных «Севмаша». На стапеле также ведется строительство подлодки проекта «Ясень-М» – «Воронеж» и «Владивосток». «Владивосток» и «Воронеж» – это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта», – пояснил Будниченко. Он напомнил, что продолжается строительство подлодки «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», ведутся работы по созданию современного докового комплекса. «Серьезный фронт работ развернут по ремонту и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». После модернизации он станет флагманом российского ВМФ», – отметил он. По его словам, выполняются контракты по военно-техническому сотрудничеству: по сервисному обслуживанию авианосца «Викрамадитья» (ВМС Индии), а также по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок четвертого поколения в местах базирования кораблей. «В портфеле заказов Севмаша есть и гражданские заказы: ведется стабильная работа по изготовлению конструкций для опорного основания ледостойкой стационарной платформы «А», – добавил Будниченко. В декабре сообщалось, что главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ. В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России 12 января 2021, 08:32

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев, доминирование которых было гарантировано после окончания холодной войны и распада Советского Союза, пишет Business Insider. В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, пишет автор Business Insider. «Испытания – лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию», – отмечает он, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование авианосцев США казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые Вашингтон был вовлечен с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта «порядок» постепенно стал оспариваться. Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным. «Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», – заключает автор. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» была выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Российская армия получила партию танков Т-80БВМ 13 января 2021, 09:24

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российская армия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе предприятия-производителя машин концерна «Уралвагонзавод». «В рамках исполнения гособоронзаказа в декабре 2020 года Министерство обороны России получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения (входит в УВЗ)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В УВЗ отметили, что до отгрузки танков они успешно прошли тщательную проверку. Для контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам был проведен ряд испытаний как стационарных – цеховых, так и на полигоне. «Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Обеспечение обороноспособности страны является приоритетным направлением для нашего предприятия. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Омсктрансмаша» Игоря Лобова. Напомним, в начале января в Минобороны рассказали, что подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники. БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний 12 января 2021, 03:31

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

На полигоне Ашулук российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» нанес бомбовый удар по наземной мишени, сообщил источник в ОПК. Как рассказал источник РИА «Новости», БПЛА продолжает проходить летные испытания. «Охотник» выполнил «бомбометание из внутрифюзеляжного отсека свободнопадающими неуправляемыми авиабомбами калибра 500 кг». Подчеркивается, что «цель была поражена с высокой точностью», причем это были не первые испытания по поражению бомбами наземных целей. Новейший «прицельно-навигационный комплекс позволяет» беспилотнику «применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию», сказал источник. БПЛА может автономно поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении внешнего целеуказания в воздухе. Напомним, сообщалось, что во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии оценили российский «танк на стероидах» БМПТ «Терминатор» 13 января 2021, 08:33

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах». Как отмечает автор статьи, машина оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны, передает РИА «Новости». «Фактически, его можно назвать стрелковым танком «на стероидах», и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название – он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», – пишет журналист. Автор статьи констатирует, что в разработке «Терминатора» четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия. Можно предположить, что «Терминатор» станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист. В начале января сообщалось, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». «Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели. Россию пригласили на инаугурацию Байдена 12 января 2021, 06:20 Текст: Антон Антонов

России передали приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщило посольство России. В посольстве сообщили, что «получили приглашение». Планируется, что на инаугурации Россию будет представлять посол Анатолий Антонов, передает ТАСС. Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США обещали продолжить сокращать производство комплектующих к F-35 в Турции 11 января 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

Из-за ситуации вокруг российских ЗРК С-400 производство в Турции комплектующих к истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 продолжит сокращаться, сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл. Он подчеркнул, что в политике Вашингтона по вопросу «статуса Турции в программе F-35» изменений не предвидится. Как заявили в военном ведомстве, «членство Турции в программе F-35 приостановлено», поэтому «производство большинства комплектующих было перенесено» в другие государства. Производство «будет и дальше сокращаться в 2021 и 2022 годах», передает ТАСС. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. В Турции заявили о готовности С-400 к эксплуатации. Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий. ФБР ищет русский след в открытке с текстом «Путин сделал это!» 12 января 2021, 21:51 Текст: Вера Басилая

Федеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой, которую глава компании FireEye Кевин Мандиа получил в начале расследования фирмой хакерской атаки на американские ведомства, передало Reuters. Сообщается, что на открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». По данным агентства, спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой. ФБР предполагает, что оно должно было отвлечь внимание компании, расследующей атаку, и предполагает, что отправители могли знать о кибератаке ещё до того, как о ней было объявлено в декабре, сообщает RT со ссылкой на Reuters. Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры взломали системы, принадлежащие ряду федеральных ведомств США. Позднее факт взлома подтвердили офис директора Нацразведки, ФБР и CISA. Отмечалось, что злоумышленники осуществили взлом за счёт уязвимости в программном обеспечении IT-компании SolarWinds, и якобы хакеры были связаны с иностранными разведками. Спецслужбы США заявили, что к атаке может быть причастна Россия. В Кремле подчеркнули, что все выдвигаемые против России обвинения не имеют под собой основания и вызваны русофобией. Эксперт рассказал, чего ждать Москве от нового директора ЦРУ 11 января 2021, 20:21 Текст: Ксения Панькова

Уильям Бернс на посту директора ЦРУ, скорее всего, будет придерживаться прагматичного подхода в отношении России, даже несмотря на негативные комментарии в адрес Москвы в последние годы, заявил директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Он рассказал, что «довольно хорошо» знает Бернса, «довольно тесно» общался с ним в середине 2000-х, когда Бернс возглавлял посольство США в России, передает РИА «Новости». «Могу сказать, что из всех послов США, с которыми приходилось общаться, Билл Бернс был, наверное, одним из самых профессиональных и самых квалифицированных дипломатов, которых я видел в этом качестве» – сказал Кортунов. По его словам, может быть, Бернс по своему политическому весу несколько уступал Джону Хантсману, предпоследнему послу, поскольку Хантсман был еще и крупным политиком, губернатором. «Но если говорить о профессиональных дипломатах, то, конечно, Билл Бернс среди них выделялся. У меня до сих пор остались самые хорошие воспоминания о нем, о его дипломатическом стиле, о его публичной деятельности в качестве посла. Очень грамотно, аккуратно, очень продуманно он себя здесь вел», – отметил эксперт. Он напомнил, что Бернс впоследствии был назначен заместителем госсекретаря и на этом посту также отличался высоким профессионализмом. Последние несколько лет он работал президентом Фонда Карнеги за международный мир, а это один из ведущих глобальных аналитических центров, добавил эксперт. «Конечно, Бернс менялся, последние его высказывания и статьи в отношении России были уже гораздо более жесткими, чем те взгляды, которые он высказывал, когда находился в Москве. Наверное, в последние годы он рассчитывал на какую-то позицию в демократической администрации, и этим частично можно объяснить его некоторые высказывания в отношении российского руководства, российской внешней политики. Но при этом, конечно, я бы его ни в коем случае не относил к категории идеологических русофобов. Это человек, который, я думаю, будет занимать прагматическую позицию в отношении не только России, но и в целом американской внешней политики», – сказал Кортунов. По его словам, Бернсу, наверняка, было бы удобнее себя чувствовать в государственном департаменте, его он знает не хуже Энтони Блинкена. «Но понятно, что Блинкен Байдену гораздо ближе, чем Бернс, Блинкен был гораздо лояльнее. Бернс, как мне кажется, фигура более самостоятельная», – продолжил он. При этом Кортунов затруднился оценить, насколько все это скажется на американской внешней политике. «Вообще позиция руководителя ЦРУ при некоторых администрациях, как например при Обаме, имела больше значения. А Трамп, например, больше опирался на военных, чем на разведчиков, Пентагон для него был важнее ЦРУ. Пока сказать трудно, каким будет расклад внутри администрации Байдена, но конечно, можно предположить, что Бернс будет заметной фигурой», – резюмировал эксперт. Ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятными претендентами на пост главы Госдепартамента США в «администрации Джозефа Байдена» являются помощник кандидата в президенты США от Демократической партии Энтон Блинкен и сенатор Крис Кунс (от штата Делавэр). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки. Forbes пригрозил компаниям, которые возьмут на работу «сказочников» Трампа 13 января 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Журнал Forbes будет считать ложью информацию любой компании, которая наймет сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа, заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн. По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома – людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, – Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани – лгали в его защиту, заявил Лейн, передает РБК. По его словам, если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя. «Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью. Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте», – заявил Лейн. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден на выборах президента набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа. Генштабы России и США обсудили международную безопасность 11 января 2021, 19:44 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности в мире. «11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости». Главы ведомств также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира. В декабре замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам. До этого Герасимов отмечал, что военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций. Россия выразила готовность обсудить с США ограничения на развернутые ядерные боезаряды 12 января 2021, 21:10 Текст: Ксения Панькова

Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны, а также географические ограничения на развертывание систем ПРО, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Наш подход заключается в том, чтобы совместно с Вашингтоном определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны», – сказал дипломат в ходе выступления на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями, текст которого приводится в Facebook посольства. По его словам, «мы должны учитывать количественные и качественные аспекты баланса сил между Россией и США. «Таким образом, мы обозначили готовность обсуждать ограничения на развернутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны. А также количественные и географические ограничения на развертывание систем ПРО». Ранее посол заявил, что Москва надеется, что с приходом к власти в США администрации избранного президента Джозефа Байдена Вашингтон проявит политическую волю в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.