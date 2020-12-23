США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

США снова играют нечестно Максим Блинов/РИА «Новости»
США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.  Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА «Новости»
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан Валерий Шарифулин/ТАСС
Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Есть ли предел у российско-китайского взаимодействия? Мы движемся к военному союзу или просто дружим против американцев? И что будет, если Вашингтон изменит свою политику в отношении России или Китая? Подробности...

Киркоров, Бузова и немного Дудя

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь – так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Другого народа у нас для вас нет. Подробности...
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Германия России не друг, а соперник

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Германия долгие годы оставалась ключевым партнёром России на Западе. Но завершающееся председательство этой страны в ЕС показало, что иллюзии насчёт «понимающих нас немцев» пора оставить. Подробности...
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Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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    Петр Акопов

    США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

    Петр Акопов
    обозреватель РИА «Новости»
    		23 декабря 2020, 14:10

    Русские и китайские летчики провели совместное патрулирование в Восточно-Китайском и Японских морях – 10 часов 19 самолетов стратегической авиации двух стран летали в регионе, в котором США противостоят и Москве, и Пекину. Да, для Китая вопрос присутствия американцев в зоне их коммуникаций и жизненных интересов куда более значимый – но и Россия, которая обречена на разворот на Восток, не чужая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так что это наша совместная безопасность.

    Нынешнее патрулирование уже не первое – впервые стратегическая авиации двух стран была задействована прошлым летом. Подобные учения подтверждают все большее сближение двух стран. Но есть ли предел у российско-китайского взаимодействия? Мы движемся к военному союзу или просто дружим против американцев? И что будет, если Вашингтон изменит свою политику в отношении России или Китая?

    Беспокоиться на эту тему снова начали после того, как два месяца назад Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности российско-китайского военного союза неожиданно заявил, что хотя сейчас мы перед собой такой задачи не ставим – потому что «наши отношения и так достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в этом не нуждаемся» – но теоретически вполне можно себе такое представить. Вот это «но» в сочетание еще и со словами «в принципе и исключать этого не собираемся. Поэтому посмотрим», должно было взорвать мозг многим аналитикам на Западе.

    Как же так? Ведь Путин всегда говорил о том, что Россия и Китай не нуждаются в военном союзе, да и китайская геополитическая стратегия не предусматривает военных союзов. Из этого всегда и исходили западные (да и многие отечественные) аналитики, рассуждая о перспективах российско-китайского партнерства, подкрепляя свои выводы множеством железобетонных аргументов. Что бы ни происходило в мире, Москва и Пекин не будут связывать себя взаимными военными обязательствами – им это просто невыгодно. Россия боится попасть в подчиненное положение к Китаю, Китаю нет никакого интереса участвовать в потенциальных российских конфликтах с Западом, России невыгодно занимать чью-то сторону в спорах Китая с соседями в Южно-Китайском море – и еще десятки причин. И вдруг Путин говорит – «посмотрим».

    А происходит простая вещь – США, то есть атлантисты, сами всей своей политикой, всеми силами толкают Россию и Китай к полноценному стратегическому военному союзу. Хотя при этом Москва и Пекин выстраивают плотное стратегическое взаимодействие во всех областях, включая и военную, по собственному осознанному выбору – потому что, действуя вместе, мы сможем куда успешнее провести перестройку нынешнего миропорядка.

    Фото: Zha Chunming/ZUMA/ТАСС

    Не просто ответить на американское давление и сдерживание – а именно создать новый постатлантический миропорядок. Его можно назвать тихоокеанским или даже евразийским (но только после эмансипации Европы), но, в любом случае, Россия и Китай могут построить его только вместе, и уже точно не враждуя между собой. Это стратегия на весь 21 век – и уж особенно на его первую половину, к концу которой новый миропорядок будет утвержден в любом случае. Вне зависимости от позиции США (то есть наднациональных атлантических элит, управляющих ими) – хорошо, если они захотят мирным путем договариваться о новом балансе сил и правилах, плохо, если попробуют военным путем остановить ход истории. Собственно говоря, второй путь станет катастрофой для самих США – если падающая сверхдержава попытается силой продлить свое уже несуществующее доминирование, и при этом потерпит неудачу, это приведет к ее обрушению.

    Несмотря на пока еще существующее военное превосходство, Штаты не могут воевать ни с Китаем, ни с Россией – ядерное сдерживание работает. Поэтому вся их стратегия исходит из одного из трех вариантов. Первый – Россия и Китай должны треснуть изнутри, как это произошло с СССР. Внутренние проблемы должны остановить подъем Китая – но такие прогнозы американцы любили делать в 90-е и нулевые годы, а сейчас это уже даже не смешно.

    Другой вариант устранения конкурентов – стравить их между собой. В случае с Россией и Китаем это абсолютно невозможно – никакая «угроза заселения китайцами Сибири» или «конфликт России и Китая из-за Средней Азии» не сработают. Та уникальная ситуация, которая в начале 70-х позволила США сыграть на противоречиях Москвы и Пекина, возникла по вине русских и китайцев – и она больше не повторится. Треугольник Киссинджера больше не работает – Вашингтон уже никогда не будет иметь более близкие отношения с Москвой или Пекином, чем у них между собой. Даже если в США на каком-то этапе победят новые изоляционисты, которые откажутся от претензий на роль глобального гегемона и разрушат атлантический альянс – даже в этом случае Москва и Пекин продолжат вместе строить новый тихоокеанский миропорядок, просто теперь уже не вопреки, а вместе с США.

    Третий вариант сдерживания – сделать так, чтобы Россия и Китай увязли в региональных проблемах, обложить их приграничными конфликтами, повесив им на шею массу отвлекающих их от главной цели проблем. Это сейчас основная стратегия американцев – причем, если применительно к России они просто воспользовались результатами крушения СССР и восточного блока, то с Китаем приходится придумывать и всячески расчесывать существующие проблемы.

    Россия в любом случае вернет себе Украину и сохранит (а где-то и восстановит) свое влияние на бывшем постсоветском пространстве – как бы серьезно это не отвлекало наши силы, у нас нет альтернативы. У Китая же нет подобных болевых точек внутри его исторического пространства – ни Гонконг, ни, тем более, Синцзян, не способны повлиять на китайский марш. Есть только Тайвань – но тайваньцы меньше всего хотят стать американским авианосцем в войне с Китаем.

    Поэтому атлантистам приходится расчесывать проблемы Китая с соседями – то есть работать по сценарию сдерживания России в Европе. Но если в Европе целью является недопущение сближения Европы (говоря проще – Германии) и России, и в «русскую угрозу» никакие вменяемые и самостоятельно мыслящие европейцы не верят, то в Азии на Китай смотрят, как на естественного гегемона, который после спячки снова заинтересовался своим окружением. Таким гигантом можно пугать местных, чем американцы и занимаются с Японией, Южной Кореей и всеми государствами Южно-Китайского моря, имеющими споры с Китаем из-за островов Спратли. А заодно с Индией и Австралией – первая боится экспансии Китая в Пакистан и Индийский океан, а вторая просто остается верноподанной частью англосаксонского мира. То есть Штаты обложили Китай не только своими базами – но и пытаются выстроить заградительный редут по всему периметру его границ.

    Получается плохо – как потому, что американцы появились в регионе сто лет назад, а китайцы присутствуют там тысячелетия, так и потому, что Китай нужен всем его соседям. Можно играть на страхах Японии или Вьетнама – но нельзя собрать из них антикитайский аналог НАТО. Тем более, что в том же регионе есть и российские интересы – и Москва играет вовсе не на антикитайском, а на антиамериканском поле.

    Так что отношения Москвы и Пекина можно было охарактеризовать как «стоим спина к спине, обороняясь от нападающих» – и в этих условиях России и Китаю в самом деле не был бы нужен официальный военный союз. Москва разбирается с американским давлением через НАТО и Европу, Китай постепенно вытесняет американцев из Тихоокеанского региона, вместе они работают над вытеснением атлантистов в ШОС (распространившемся уже и на Южную Азию).

    И что делают в этой ситуации американцы? Они начинают настраивать НАТО на противодействие Китаю. И, хотя европейцы не хотят превращения атлантического альянса в тихоокеанский, так просто от них не отстанут. Да, речь формально идет не о военном противостоянии, не о том, чтобы европейцы участвовали в политике сдерживания Китая у его берегов (для этого у них нет не только желания, но и сил) – говорится об экономических угрозах, об угрозе западным ценностям и демократии, исходящим от Пекина. Но цель-то понятна – не просто развести Китай и Европу, нарушить их взаимовыгодное сотрудничество, но и сделать из китайцев для европейцев вторых русских, то есть пугало и угрозу. Да, пока что угрозу потенциальную – но так это и есть первый шаг к превращению в угрозу реальную. Если уж создание в Европе новых систем ПРО, привязанных к России, американцы объясняли угрозой со стороны Ирана, то вполне логично будет пугать европейцев китайскими «коммунистическими» ракетами.

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    Но, если так, то зачем же Москве и Пекину скрывать свой военный альянс? Если существующие отношения нужно будет оформить юридически, за этим дело не станет – но это будет именно ответный шаг. Собственно, именно об этом и сказал Владимир Путин, когда отвечал на вопрос о военном союзе РФ и КНР:

    «Нужно посмотреть, что конкретно будет происходить, какие это будет для нас создавать угрозы, и в зависимости от этого мы будем принимать ответные меры по обеспечению нашей безопасности».

    Совместной безопасности – в этом вся суть.


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