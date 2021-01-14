НКО получат из Фонда президентских грантов более 4 млрд рублей

Победители первого конкурса президентских грантов 2021 года получат более 4 млрд рублей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

На первый конкурс этого года было подано 10 тыс. 63 проекта из всех регионов страны. «Победителями стали 2 тыс. проектов из всех 85 субъектов Российской Федерации. Выделено на их поддержку 4 млрд 162 млн рублей», – передает слова Кириенко РАПСИ.

Он также отметил, что в этом году увеличился объем софинансирования и составил 3 млрд 683 млн рублей. «У нас уникально высокий процент софинансирования. У нас за 10 конкурсов, которые уже прошли, средний процент софинансирования был 72%. Сейчас, на первый конкурс этого года, – 88%. Значит, на каждый рубль, который выделен из Фонда президентских грантов, 88 копеек добавляется из частных источников», – добавил Кириенко.

Самое популярное грантовое направление в этом конкурсе – «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». По этой теме поддержано 320 инициатив на общую сумму 433,6 млн рублей. Также в первую тройку лидирующих грантовых направлений входят «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 280 проектов на 560,8 млн рублей и «сохранение исторической памяти» – 258 проектов на 554,4 млн рублей, рассказали в Фонде президентских грантов.

Несмотря на то, что это уже десятый конкурс, по-прежнему остается высокой доля НКО, которые получают президентский грант впервые. Среди победителей этого конкурса таких организаций 795 (40% от общего числа победителей). 387 НКО стали победителями, впервые приняв участие в конкурсе. Еще 408 НКО ранее подавали заявки, но не выигрывали. При этом есть организации, которые безуспешно участвовали в конкурсах семь и более раз, но выиграть смогли только сейчас.

Традиционно высокой остается доля проектов из регионов. Среди победителей 1 768 проектов НКО не из столичного региона – это 88,4%. 737 проектов будут реализовываться в небольших городах и сельской местности. Общая сумма их поддержки составляет 860 млн рублей.

Всего с 2017 года по итогам 10 конкурсов Фонд президентских грантов поддержал 17 877 проектов на общую сумму 37 млрд рублей.

На заседании Координационного комитета также были определены подходы к организации софинансирования региональных грантовых конкурсов. На дополнительные средства в придачу к уже предусмотренным ими на поддержку НКО в своих бюджетах смогут претендовать регионы, где конкурсы будут выстроены на принципах открытости, прозрачности, доступности, которые лежат в основе конкурсов президентских грантов.

В первом конкурсе 2021 года самый большой грант (119 млн рублей) будет выделен на реализацию проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», который подготовила московская автономная некоммерческая организация гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы».

Также среди получателей самых крупных грантов (53 млн) – международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы». Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» получит грант 31 млн на реализацию проекта «Право на помощь в конце жизни: развитие инструментов поддержки неизлечимо больных людей для родственников и специалистов».

Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 февраля. Прием заявок на следующий конкурс президентских грантов начнется 1 февраля и продлится до 15 марта.

Фонд президентских грантов начал работу в апреле 2017 года и уже провел десять конкурсов. Всего было подано 87,6 тыс. проектов от 29 тыс. некоммерческих организаций (14 % от всех зарегистрированных в России). В целях повышения качества проектов специалисты фонда с апреля 2017 года организовали во всех регионах страны 376 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 66 тыс. человек.