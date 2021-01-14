НКО получат из Фонда президентских грантов более 4 млрд рублей

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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:12  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Как поэт поплатился за стих жизнью

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову. Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НКО получат из Фонда президентских грантов более 4 млрд рублей

    14 января 2021, 17:01

    Текст: Елизавета Булкина

    Победители первого конкурса президентских грантов 2021 года получат более 4 млрд рублей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

    На первый конкурс этого года было подано 10 тыс. 63 проекта из всех регионов страны. «Победителями стали 2 тыс. проектов из всех 85 субъектов Российской Федерации. Выделено на их поддержку 4 млрд 162 млн рублей», – передает слова Кириенко РАПСИ.

    Он также отметил, что в этом году увеличился объем софинансирования и составил 3 млрд 683 млн рублей. «У нас уникально высокий процент софинансирования. У нас за 10 конкурсов, которые уже прошли, средний процент софинансирования был 72%. Сейчас, на первый конкурс этого года, – 88%. Значит, на каждый рубль, который выделен из Фонда президентских грантов, 88 копеек добавляется из частных источников», – добавил Кириенко.

    Самое популярное грантовое направление в этом конкурсе – «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». По этой теме поддержано 320 инициатив на общую сумму 433,6 млн рублей. Также в первую тройку лидирующих грантовых направлений входят «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 280 проектов на 560,8 млн рублей и «сохранение исторической памяти» – 258 проектов на 554,4 млн рублей, рассказали в Фонде президентских грантов.

    Несмотря на то, что это уже десятый конкурс, по-прежнему остается высокой доля НКО, которые получают президентский грант впервые. Среди победителей этого конкурса таких организаций 795 (40% от общего числа победителей). 387 НКО стали победителями, впервые приняв участие в конкурсе. Еще 408 НКО ранее подавали заявки, но не выигрывали. При этом есть организации, которые безуспешно участвовали в конкурсах семь и более раз, но выиграть смогли только сейчас.

    Традиционно высокой остается доля проектов из регионов. Среди победителей 1 768 проектов НКО не из столичного региона – это 88,4%. 737 проектов будут реализовываться в небольших городах и сельской местности. Общая сумма их поддержки составляет 860 млн рублей.

    Всего с 2017 года по итогам 10 конкурсов Фонд президентских грантов поддержал 17 877 проектов на общую сумму 37 млрд рублей.

    На заседании Координационного комитета также были определены подходы к организации софинансирования региональных грантовых конкурсов. На дополнительные средства в придачу к уже предусмотренным ими на поддержку НКО в своих бюджетах смогут претендовать регионы, где конкурсы будут выстроены на принципах открытости, прозрачности, доступности, которые лежат в основе конкурсов президентских грантов.

    В первом конкурсе 2021 года самый большой грант (119 млн рублей) будет выделен на реализацию проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», который подготовила московская автономная некоммерческая организация гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы».

    Также среди получателей самых крупных грантов (53 млн) – международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы». Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» получит грант 31 млн на реализацию проекта «Право на помощь в конце жизни: развитие инструментов поддержки неизлечимо больных людей для родственников и специалистов».

    Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 февраля. Прием заявок на следующий конкурс президентских грантов начнется 1 февраля и продлится до 15 марта.

    Фонд президентских грантов начал работу в апреле 2017 года и уже провел десять конкурсов. Всего было подано 87,6 тыс. проектов от 29 тыс. некоммерческих организаций (14 % от всех зарегистрированных в России). В целях повышения качества проектов специалисты фонда с апреля 2017 года организовали во всех регионах страны 376 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 66 тыс. человек.


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