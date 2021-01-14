Пассажир сыграл в мяч на путях в метро Петербурга

В петербургском метро молодой человек сыграл в мяч на путях станции «Звенигородская», его планируют привлечь к ответственности, сообщил ГУП «Петербургский метрополитен».

«13 января зафиксирован случай нарушения пассажиром правил пользования метрополитеном – на станции «Звенигородская» мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости».

У молодого человека ранее также были нарушения правил пользования метрополитеном.

«Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечения его к ответственности», – сообщили в руководстве ГУП.

Видеозапись с игрой в мяч на путях опубликовали в социальных сетях.

В декабре на эскалаторе станции московского метро «Текстильщики» произошел конфликт, который закончился поножовщиной. Ранение получил один человек.