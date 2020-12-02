Конфликт в московском метро завершился поножовщиной

На эскалаторе станции московского метро «Текстильщики» произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, в результате чего пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по столице.

Происшествие случилось утром, при сходе эскалатора один пассажир поссорился с другим, в ответ тот нанес ему удар «острым предметом», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Нападавшему удалось скрыться, раненому оказали помощь на месте дежурившие на станции полицейские.

«Спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Юго-Восточного округа города Москвы. Им оказался 63-летний житель столицы. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог», – добавили в ГУ МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В феврале на станции метро «Маяковская» между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо» произошла драка. После нее у болельщиков прошли серии обысков.