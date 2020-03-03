У футбольных фанатов начались обыски в связи с дракой в московском метро

Следователи проводят серию обысков у футбольных болельщиков, подозреваемых в участии в драке на станции метро «Маяковская» в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). В нем пока два эпизода - драка в троллейбусе и в метро. Сейчас по делу идет серия обысков у фанатов ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» по адресам их проживания в Москве и Подмосковье», – сообщил источник ТАСС.

Драка произошла 29 февраля на платформе станции метро «Маяковская» между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо».

По данным источника в экстренных службах, несколько стычек между болельщиками «Динамо» и «Спартака» произошло и у стадиона. Самая крупная из них, по его словам, произошла в троллейбусе на Ленинградском проспекте. После драки задержаны три человека.

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