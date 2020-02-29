В метро Москвы подрались фанаты «Спартака» и «Динамо»

На станции метро «Маяковская» в Москве произошла драка между футбольными фанатами, полицейские задержали нескольких участников потасовки, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Несколько сот болельщиков «Спартака» примерно в 13.00 вышли из поезда на станции метро «Маяковская», чтобы пройти шествием к стадиону «ВТБ-Арена – Центральный стадион «Динамо», – сообщил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что на платформе фанаты «Спартака» столкнулись с болельщиками «Динамо», в драке несколько человек получили травмы, они не смогли покинуть метро, а драка переместилась на улицу.

«Там несколько человек были задержаны полицией», – уточнил источник.

В субботу в Москве в 16.30 начался матч «Динамо» – «Спартак».

В ноябре 2019 года футбольные фанаты устроили массовую драку во Львове, в результате которой пострадали несколько полицейских.