Футбольные фанаты устроили массовую драку во Львове

Во Львове пострадали двое полицейских, разнимавших массовую драку местных футбольных фанатов с приехавшими из Франции и Германии, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Драка произошла в преддверии ответного матча четвертого группового этапа Лиги Европы между «Александрией» (Кировоградская область) и французским «Сент-Этьеном», сообщается на сайте ведомства.

В драке участвовали окола ста футбольных болельщиков из Франции, Германии и Украины.

«Травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля», – уточнили в полиции.

Отмечается, что полицеские задержали 12 участников драки, четверо львовян и восемь иностранцев.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Ранее между футбольными фанатами московского «Торпедо» и калужского «Кванта» произошла массовая драка, участие в ней приняли около 120 человек.