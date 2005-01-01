Под Калугой футбольные фанаты устроили массовую драку

Между футбольными фанатами московского «Торпедо» и калужского «Кванта» произошла массовая драка, участие в ней приняли около 120 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации источника ТАСС, с каждой стороны в драке участвовали порядка 60 человек, несколько человек пострадали.

Уточняется, что холодное оружие в драке не применяли. Сотрудники полиции устанавливают участников конфликта.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что драка произошла на улице Лейпунского. На конфликт обратил внимание экипаж патрульно-постовой службы, находившийся на маршруте патрулирования. Увидев полицию, участники драки скрылись.

По предварительным данным, активными участниками были четыре человека.

Видео драки появилось в группе «Типичный Обнинск» в соцсети «ВКонтакте». На ролике видно, как молодые люди в темных брюках и белых футболках пинают лежащих на земле нескольких мужчин. Прохожие интересуются: «Из-за чего они дерутся?» При появлении полицейских молодые люди убегают.

В апреле прошлого года детский футбольный турнир в Сочи закончился потасовкой между родителями.