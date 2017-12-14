Детский футбольный турнир закончился потасовкой между родителями

В рамках детского футбольного турнира в Сочи родители юных спортсменов устроили драку с тренерами, гасить конфликт пришлось полицейским.

Накануне в Сочи прошли соревнования в рамках третьего этапа X Международного детско-юношеского турнира по футболу. Матчи проходили на полях спортивного комплекса «Дагомыс», сообщает издание News-R.

Сообщается, что массовая драка между родителями спортсменов и тренерами прошла накануне, но причины потасовки неизвестны. Первоначально конфликт произошел между родителями спортсменов, позже в драку вмешались тренеры, но им не удалось ее прекратить, поэтому на футбольное поле были вызваны полицейские.

По информации источника, во время потасовки участники турнира никаких травм не получили.

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