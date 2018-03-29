Российского бизнесмена Саввиди наказали за драку на футбольном поле

Президенту футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди вынесен трехлетний запрет на посещение футбольных матчей за угрозы судье в матче чемпионата Греции против АЕКа, сообщила пресс-служба чемпионата Греции.

Помимо запрета посещать матчи на Саввиди были наложены санкции в виде денежного штрафа в 100 тыс. евро, передает ТАСС.

Кроме того, гендиректор команды Любош Михел три месяца не сможет посещать выездные матчи и должен будет заплатить штраф 15 тыс. евро.

Также ПАОКу засчитали техническое поражение со счетом 0:3 в матче с АЕКом и лишили трех очков в чемпионате страны в текущем сезоне и двух очков в следующем сезоне.

Также клуб должен будет сыграть три матча на своем поле клуб при пустых трибунах и заплатит штраф на 63 тыс. евро.

Напомним, ранее сообщалось, что российский бизнесмен, владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди затеял драку, выбежав на поле во время матча чемпионата Греции по футболу.