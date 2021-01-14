В Минсельхозе заявили об отсутствии перебоев поставок масла и сахара

Перебоев с поставками подсолнечного масла и сахара со стороны производителей не отмечается, все участники соглашений о стабилизации цен исполняют обязательства, сообщили в Минсельхозе.

«Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей. По данным Минсельхоза России, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара», – передает заявление ведомства РИА «Новости».

В Минсельхозе подчеркнули, что все участники исполняют свои обязательства в полном объеме, планомерно осуществляя поставки как в крупные, так и мелкие торговые сети на условиях, указанных в соответствующих соглашениях.

В четверг источник в одной из розничных компаний сообщил, что у небольших и средних торговых сетей возникли проблемы с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют доплату.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

К соглашениям присоединились порядка 7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые осуществляют закупки у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы.