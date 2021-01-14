Торговые сети сообщили о проблемах с поставками масла и сахара

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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«Арабская весна» рискует повториться из-за русского хлеба

«Арабская весна» затронула весь глобальный миропорядок REUTERS/Goran Tomasevic
Планета отмечает десятилетие «арабской весны» – цепочки революций, сделавших ее менее безопасной. Война в Сирии, убийство Каддафи, расцвет ИГИЛ, миграционный кризис, усиление евроскептиков и Брексит – все это связывают с кровавыми бунтами 2011 года. Теперь они рискуют повториться опять, и связано это не с кознями ЦРУ, а с внешней торговлей России. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

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США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Торговые сети сообщили о проблемах с поставками масла и сахара

    14 января 2021, 10:46

    Текст: Алина Назарова

    У небольших и средних торговых сетей возникли проблемы с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют доплату.

    О том, что у ряда торговых сетей возникли сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам, сообщил источник «Коммерсанта» в одной из розничных компаний. По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

    Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки, рассказывает Шадрин.

    Совладелец петербургской сети «Реалъ» (включает более 60 магазинов) Александр Мышинский говорит, что группа «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский») готова продать сети по установленной цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз меньше потребностей, а остальное – по 43,5 рубей за 1 кг в упаковке с доставкой. Компании, занимающиеся фасовкой оптовых партий, утверждает топ-менеджер, установили цены выше 45 рубей за 1 кг, так как не подпадают под соглашения.

    В сети «Верный» (управляет более чем 930 магазинами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и др.) говорят, что поставщики сахара в декабре снизили закупочные цены, но не до рекомендованного уровня, а в первые недели после подписания постановления о ценах никто из них не участвовал в торгах. Там подтверждают, что производители подсолнечного масла стоимостью до 95 рубей за 1 л подняли оптовые цены до 95 рубей за 1 л, а поставщики более дорогих брендов повышают цену на продукт с учетом логистики. В Metro заявили, что сложности начального этапа уже разрешены и сейчас трудностей нет. В Auchan также сказали, что с отказом от поставок по фиксированным ценам не сталкивались. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не фиксируют каких-либо сложностей с поставками сахара и подсолнечного масла.

    Гендиректор «Русагро» Максим Басов говорит, что группа отгружает клиентам не менее уровня прошлого квартала, как и написано в соглашении, хотя производство сахара у компании сократилось на 30%. Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин говорит, что сахарные заводы выполняют взятые на себя обязательства. Между тем он отмечает повышенный спрос со стороны сервисных компаний, которые стремятся закупить сахар по зафиксированной цене для хранения и продажи после окончания срока действия соглашения.

    В то же время в Минпромторге сообщили, что не получал информации от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой подсолнечного масла и сахара. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) также нет информации о сложностях с поставками, передает РИА «Новости».

    Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

    К соглашениям присоединились порядка 7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые осуществляют закупки у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы.


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