Торговые сети сообщили о проблемах с поставками масла и сахара

У небольших и средних торговых сетей возникли проблемы с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют доплату.

О том, что у ряда торговых сетей возникли сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам, сообщил источник «Коммерсанта» в одной из розничных компаний. По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки, рассказывает Шадрин.

Совладелец петербургской сети «Реалъ» (включает более 60 магазинов) Александр Мышинский говорит, что группа «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский») готова продать сети по установленной цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз меньше потребностей, а остальное – по 43,5 рубей за 1 кг в упаковке с доставкой. Компании, занимающиеся фасовкой оптовых партий, утверждает топ-менеджер, установили цены выше 45 рубей за 1 кг, так как не подпадают под соглашения.

В сети «Верный» (управляет более чем 930 магазинами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и др.) говорят, что поставщики сахара в декабре снизили закупочные цены, но не до рекомендованного уровня, а в первые недели после подписания постановления о ценах никто из них не участвовал в торгах. Там подтверждают, что производители подсолнечного масла стоимостью до 95 рубей за 1 л подняли оптовые цены до 95 рубей за 1 л, а поставщики более дорогих брендов повышают цену на продукт с учетом логистики. В Metro заявили, что сложности начального этапа уже разрешены и сейчас трудностей нет. В Auchan также сказали, что с отказом от поставок по фиксированным ценам не сталкивались. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не фиксируют каких-либо сложностей с поставками сахара и подсолнечного масла.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов говорит, что группа отгружает клиентам не менее уровня прошлого квартала, как и написано в соглашении, хотя производство сахара у компании сократилось на 30%. Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин говорит, что сахарные заводы выполняют взятые на себя обязательства. Между тем он отмечает повышенный спрос со стороны сервисных компаний, которые стремятся закупить сахар по зафиксированной цене для хранения и продажи после окончания срока действия соглашения.

В то же время в Минпромторге сообщили, что не получал информации от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой подсолнечного масла и сахара. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) также нет информации о сложностях с поставками, передает РИА «Новости».

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

К соглашениям присоединились порядка 7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые осуществляют закупки у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы.