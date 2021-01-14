Подозреваемых в конфликте со стрельбой из-за парковки задержали в Петербурге

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой из-за парковочного места во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Задержаны подозреваемые в конфликте со стрельбой во Фрунзенском районе», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным пресс-службы, ранее в полицию поступило сообщение о конфликте из-за парковочного места у дома 104 корпус 2 по Будапештской улице.

«В ходе инцидента на 65-летнего мужчину напали двое неизвестных. В ходе завязавшейся потасовки один из злоумышленников произвел выстрел из неустановленного пистолета в воздух», – говорится в сообщении.

Потерпевший в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу. Полицейские задержали предполагаемых участников конфликта, мужчин 23 и 27 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее конфликт из-за парковки в Москве завершился стрельбой, пострадали трое.