Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном

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13 января, среда | Последнее обновление — 15:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19
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К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая.
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Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В свою очередь президент Турции выразил Путину «поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов».
Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, поскольку Турция во встрече не участвовала.
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.
Рассказ о визите Путина в Сирию стал темой №1 в арабоязычных СМИ
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Рассказ о визите президента России Владимира Путина на Рождество в Сирию в январе 2020 года стал самой обсуждаемой темой в арабоязычных СМИ.
По информации издания Donya-e-Eqtesad, внимание журналистов привлекло посещение российским президентом в дни празднования православного Рождества не только церкви Святой Девы Марии, но и мечети Омейядов – одного из старейших из сохранившихся в мире исламских религиозных сооружений, передает РИА «Новости».
По словам Путина, он посетил мечеть из-за хранения мусульманами Сирии мощей Иоанна Крестителя. Российский лидер поблагодарил представителей сирийских мусульман за сохранение христианских святынь и отметил общее между двумя религиями, которые подчеркивают важность морально-нравственных ценностей.
Путин посетил Дамаск 7 января 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что визит Путина в Сирию пытались залегендировать под поездку министра обороны России. В свою очередь Сергея Шойгу сказал, что подготовка визита Путина в сирийский Дамаск служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского». Начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России во время его визита в Сирию.
Сам Путин заявил, что российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии.
Алиев заявил, что у Еревана через Баку будет железнодорожное сообщение с Россией
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У Армении через территорию Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Россией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Турция назвала условие приобретения второго комплекта С-400 у России
Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир, слова которого передает телеканал CNN Turk.
«Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», – цитирует Демира РИА «Новости».
Демир ранее заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы к вводу в эксплуатацию.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместный документ о развитии Карабаха
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.
Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Помимо этого, сформируют рабочие экспертные подгруппы, передает РИА «Новости».
«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», – подчеркнул Путин.
В свою очередь Пашинян согласился, что договоренности, достигнутые на встрече в Москве, приведут к большим гарантиям безопасности в Карабахе и помогут изменить экономический образ региона.
При этом Алиев отметил: «прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9–10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре – ноябре».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении рассмотрели ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудили дальнейшие шаги. Особое внимание было уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Эксперт объяснил заявления Эрдогана о необходимости принятия Турции в ЕС после Брексита
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«Эрдоган пытается расширить электорат внутри страны и подготовиться к диалогу с Джо Байденом», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Евросоюзу принять страну в ЕС после Брексита.
«Главная причина таких заявлений со стороны Эрдогана – сохранение и расширение его электоральной базы в Турции. Дело в том, что действующий президент стремительно теряет популярность. Оппоненты Эрдогана, прежде всего мэр Стамбула Икрем Имамоглу, его обходят», – отметил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Эксперт убежден, что «обращение главы Турции к сторонникам интеграции с Европой – правильный шаг, поскольку он своими радикальными словами и действиями о превращении Турции в традиционную с точки зрения исламских ценностей державу отвернул от себя этих людей».
Кроме того, добавил Ткаченко, сейчас лидеры многих стран делают определенные заявления в преддверии смены администрации в США. «Попытки Эрдогана представить Турцию как проевропейскую страну нужны ему для начала диалога с администрацией избранного главы Соединенных Штатов Джо Байдена. С Дональдом Трампом у него явно ничего не получалось», – отметил эксперт.
«При этом Турцию не примут в ЕС по крайней мере в ближайшие два десятка лет, – подчеркнул собеседник. – Поэтому рационального смысла в этом заявлении нет».
Однако, по словам эксперта, «сейчас Турция разрослась своими действиями в Нагорном Карабахе и в регионе Черного моря, пытаясь представить себя как отдельного игрока со своими интересами на этих территориях. Поэтому турецкий лидер вынужден иногда давать сигналы всему миру, где именно расположены интересы его страны. А Европа туркам очень важна».
«Также я не стал бы исключать давление на Турцию со стороны Великобритании. Черноморский вектор ее политики усиливается на наших глазах в течение последнего года. И Турция, безусловно, является ключевым уже даже не потенциальным союзником Британии, а ее реальным партнером», – заключил Ткаченко.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после Брексита.
«Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Брексит, будет устранена только после того, как Турция получит членство», – цитирует РИА «Новости» слова турецкого лидера во время выступления в Анкаре.
Похожее заявление уже было сделано Эрдоганом ранее. В субботу в ходе переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что «ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции», и добавил, что «видит будущее Турции в Европе», передает ТАСС.
Напомним, Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время – ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, когда реформы Турции принесли стране стабильность и привлекли иностранные инвестиции. Однако позже политика Турции привела к разногласиям с ЕС и приостановке переговоров о присоединении страны к Евросоюзу.
В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу. Однако уже в 2018 году член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан заявлял, что ЕС поступит честно, если прекратит переговоры с Турцией по ее вступлению в союз, а в 2019 году Еврокомиссия отметила, что Турция, формально еще являющаяся кандидатом на вступление в Евросоюз, фактически все больше отдаляется от Европы. В сообщении подчеркивалось, что «переговоры о присоединении Турции зашли в тупик».
Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.
Переговоры по Карабаху позволили сравнить роли России и Турции в урегулировании
Переговоры в Москве по Нагорному Карабаху доказали, что ведущую роль в урегулировании ситуации играет Россия, Турция во встрече не участвовала, заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Это говорит о том, что Турция – важный сосед, полностью исключить ее из того, что происходит сейчас на Южном Кавказе, невозможно, но российское руководство еще раз продемонстрировало, что основную роль в этом урегулировании и в шагах после урегулирования будет играть Москва», – сказал он, комментируя встречу лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.
Также Кортунов отметил, что «любое соглашение, тем более по такому важному вопросу, как транспортный, резко снижает возможность будущей эскалации», хоть и не гарантирует «стабильного политического урегулирования». В таких ситуациях, заявил он, «любые экономические и инфраструктурные договоренности» приобретают политическое значение. В частности, «транспортные коридоры» означают «безопасность и какое-то взаимодействие армянской и азербайджанской этнических групп», передает ТАСС.
Достигнутые в Москве договоренности не решат, к примеру, вопрос о статусе Нагорного Карабаха, но позволяют участникам двигаться в правильном направлении и «считать встречу успешной». Кортунов считает, что «транспорт был выбран как нейтральный, технический аспект отношений».
По его словам, «сделав первый шаг, надо делать второй, третий», так что «открытие транспортных коммуникаций» должно вести к «вопросам обмена пленными, возвращения беженцев, сосуществования двух этносов». При этом инфраструктурные вопросы логично обсуждать и при участии турецкой стороны, но Армения вряд ли согласилась бы на такой формат, сказал Кортунов.
Он полагает, что позиции Пашиняна на посту премьера Армении незначительно укрепились, «если сравнивать ситуацию сегодня с ситуацией, когда его чуть не свергли протестующие в Ереване». Однако политическое будущее Пашиняна «достаточно туманно», хотя тот и «пытается максимально использовать те международные возможности, которое у него есть».
«Это касается не только России. Неслучайно он поставил вопрос об активизации Минской группы ОБСЕ. У него есть какие-то надежды на участие других сопредседателей группы», – сказал Кортунов, добавив, что армянские элиты продолжают давление на премьера. Пашиняну, по мнению Кортунова, нужно продемонстрировать социально-экономические результаты, «сохранить армянское присутствие на территории Нагорного Карабаха, добиться от Баку обсуждения статуса региона».
Напомним, по итогам переговоров в Кремле Путин, Алиев и Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.
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Лукашенко пошутил по поводу звонка Путину
Белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным.
Интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» проходило в кабинете главы республики. Ведущая спросила Лукашенко, разговаривает ли он по рабочему телефону с Путиным, на что политик предложил прямо сейчас позвонить своему коллеге.
Однако в итоге было решено не отвлекать президента России и проверку связи провести с секретарем Лукашенко.
При этом президент Белоруссии назвал Путина единственным другом среди глав государств.
Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».
Эрдоган зарегистрировался в Telegram после отказа от WhatsApp
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировал аккаунты в мессенджерах Тelegram и BIP, сообщила администрация турецкого лидера после ее отказа от WhatsApp.
«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram», – приводит РИА «Новости» сообщение.
По состоянию на 21.30 мск канал Эрдогана в Telegram набрал более 50 тыс. подписчиков.
Во вторник Эрдоган отказался от использования WhatsApp из-за политики конфиденциальности мессенджера. В свою очередь антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook.
Напомним, пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера.
Ранее портал WABetainfo сообщил, что в WhatsApp появились «страшные» сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.
Пашинян назвал новые договоренности в Москве гарантиями в Карабахе
Реализация договоренностей, которые были достигнуты 11 января на встрече в Москве, может привести к еще большим гарантиям безопасности в Нагорном Карабахе, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив готовность армянской стороны работать по этому направлению.
«Не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности. Мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению», – сказал Пашинян после трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
В Кремле начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
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Президент России Владимир Путин в понедельник днем проводит трехсторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
Встреча проходит в Кремле. Пресс-служба администрации президента России сообщила, что переговоры было решено провести по инициативе Путина, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву, чтобы обсудить с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
США обещали продолжить сокращать производство комплектующих к F-35 в Турции
Из-за ситуации вокруг российских ЗРК С-400 производство в Турции комплектующих к истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 продолжит сокращаться, сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл.
Он подчеркнул, что в политике Вашингтона по вопросу «статуса Турции в программе F-35» изменений не предвидится. Как заявили в военном ведомстве, «членство Турции в программе F-35 приостановлено», поэтому «производство большинства комплектующих было перенесено» в другие государства. Производство «будет и дальше сокращаться в 2021 и 2022 годах», передает ТАСС.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. В Турции заявили о готовности С-400 к эксплуатации. Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий.
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19
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Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.
«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Путин провел совещание по обеспечению безопасности в новогодние праздники
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в новогодние праздники, нагорнокарабахское урегулирование, а также ситуация на Южном Кавказе, сообщила пресс-служба Кремля.
В совещании участвовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин, сообщается на сайте Кремля.
«Первый – вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских», – сказал Путин.
Также на совещании обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Встреча прошла в преддверии саммита лидеров России, Армении и Азербайджана.
«Второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе», – сказал Путин.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 11 января в Москве по инициативе главы российского государства.
Сообщалось, что Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».
Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Карабаху
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении. Макрон поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению – в том числе по линии профильных международных организаций», – цитирует ТАСС сообщение Кремля.
Также Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».
В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
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