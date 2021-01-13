Похитители катали мужчину по Петербургу и вымогали деньги

В Санкт-Петербурге двое мужчин силой посадили в машину 29-летнего молодого человека и всю ночь ездили с ним по городу, вымогая деньги, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что похитители избили молодого человека, предварительно закрыв ему глаза шапкой. Они требовали компенсацию за некий якобы разбитый в ДТП автомобиль, передает ФАН.

Днем следующего дня злоумышленники остановились у магазина с банкоматом и заставили молодого человека снять 40 тыс. рублей. После его отпустили с требованием на следующий день передать им еще 100 тыс. рублей.

В данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейских задержали в Москве за вымогательство с угрозой возбудить дела о наркотиках.