Генсека правящей партии Эстонии заподозрили в коррупции

Генерального секретаря правящей Центристской партии Эстонии Михаила Корба подозревают в коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости, сообщил государственный прокурор Таави Перн.

Подозрения предъявлены также советнику министра финансов Керсти Крахт, бизнесмену Хиллару Тедеру и еще двум фигурантам дела, передает ТАСС.

Прокуратура считает, что Корб договорился с Тедером о пожертвовании Центристской партии до 1 млн евро. Деньги должны были поступить до выборов в органы местные самоуправления, намеченные на 17 октября 2021 года. В обмен на это генсек партии пообещал выдать связанной с бизнесменом компании Porto Franco государственный кредит в размере 39,3 млн евро на девелоперский проект. Уточняется, правительство Эстонии одобрило в прошлом году кредит девелоперу сроком на шесть лет под 2% годовых, при этом конкуренты Porto Franco сообщили, что стандартная ставка для таких кредитов в Эстонии – 10% годовых. Также отмечается, что Тедер после одобрения кредита сделал несколько пожертвований Центристской партии на сумму около 60 тыс. евро.

Несколько лет назад Корб, будучи Министром государственного управления Эстонии, высказывался против членства республики в НАТО. Позже он раскаялся в своих словах и подал в отставку.