Экс-посла Молдавии в России перевели в изолятор

Апелляционная палата Кишинева постановила перевести бывшего посла Молдавии в России Андрея Негуца, обвиняемого в контрабанде, из-под домашнего ареста в следственный изолятор, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.

«Апелляционная палата по настоянию прокуроров изменила меру пресечения свободы бывшего посла с домашнего ареста на размещение в следственном изоляторе», – передает его слова РИА «Новости».

Экс-дипломату грозит от трех до десяти лет лишения свободы по обвинению в контрабанде анаболиков, сам он вину не признал.

6 декабря МИД Молдавии сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. В министерстве иностранных дел уточнили, что автомобиль, в котором обнаружили контрабанду, приехал из России в Молдавию, чтобы передать дипломатическую почту.