Россия ввела запрет на ввоз птицы из Франции и Германии

Россельхознадзор расширил ограничения на импорт птицеводческой продукции из Франции и Германии. Мера вызвана ухудшением ситуации с птичьим гриппом в европейских республиках.

Запрет введен с 12 января на ввоз птицы из французского департамента Жер и германских районов Северо-Западный Мекленбург, Передняя Померания – Грайфсвальд, Шпере-Нейсе и города Лейпциг, передает РИА «Новости».

Как уточняется в сообщении, запрет распространяется на живую птицу, мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы, а также все виды птицеводческой продукции, содержащие в своем составе продукты переработки птицы. Исключение составляют продукция, обработка которой обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц. Кроме того, введен запрет на импорт кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением продукции растительного происхождения или химического и микробиологического синтеза) и бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Также запрещен транзит через Россию живой птицы и инкубационного яйца с указанных территорий.

В ноябре прошлого года Россия ввела запрет на ввоз птицеводческой продукции из Польши.