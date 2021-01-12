Самая низкая с 1945 года температура зафиксирована в Мадриде

Самая низкая температура за 76 лет – 10,3 ниже нуля – зафиксирована в испанской столице в ночь на вторник, следует из данных метеорологического агентства AEMET.

После беспрецедентного за последние несколько десятилетий снегопада, обрушившегося на Мадрид в конце прошлой недели и побившего рекорд 1971 года, в город пришел холод. Ночью столбики термометра в некоторых районах опустились ниже 10 градусов. Так, в районе Университетского городка – 10,3 ниже нуля, в аэропорту Барахас – минус 13, передает РИА «Новости».

Такая низкая температура была в последний раз зафиксирована 16 января 1945 года – минус 10,1 градус в самом городе. В Барахасе, который тогда не входил в состав Мадрида, было минус 15 градусов.

Еще холоднее, чем в Мадриде, на этот раз было в пригородах – в Алькале-де-Энарес (минус 13,8 градуса) и Арганде-дель-Рей (минус 15,6 градуса).

Холодная погода установилась на значительной части Испании. Красный уровень опасности был введен одновременно в 11 провинциях Кастилии-и-Леона, Кастилии-ла-Манчи, Арагона и сообщества Мадрид. Ожидается, что в ночь на среду в столице также будет холодно – до минус 10.

Напомним, в начале января Мадрид оказался практически парализован из-за сильнейшего за последние годы снегопада. При этом муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы.