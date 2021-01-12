Подсчитано число зарегистрированных за год «коронадоменов» в России Самая низкая с 1945 года температура зафиксирована в Мадриде Россия приостановила оформление единых электронных виз 12 января 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Оформление единых электронных виз в России приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса, сообщили в консульском департаменте российского МИДа. «В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства Российской Федерации», – передает сообщение ведомства ТАСС. Напомним, в ноябре в России утвердили порядок оформления единых электронных виз. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу: в список вошли 52 страны из пилотного проекта.

