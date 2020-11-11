В России утвердили порядок оформления единых электронных виз

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, которые начнут действовать с начала 2021 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте Министерства иностранных дел (МИД) или с помощью мобильного приложения. Получить ее можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок», – говорится в постановлении.

Отмечается, что иностранному гражданину больше не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Достаточно будет заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до 6 лет – бесплатно) и дождаться уведомления.

Срок оформления визы будет занимать не более четырех дней. Она будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

В постановлении указано, что при пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт. Электронная виза будет действовать по всей России.

«Введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом», – отметили в правительстве.

Ранее Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу: в список вошли 52 страны из пилотного проекта.

Напомним, в июне замглавы российского МИДа Евгений Иванов заявил, что максимально либеральный режим въезда в Россию без необходимости оформления бумажной визы с 2021 года будет распространяться на граждан 113 стран.