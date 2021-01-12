В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».

Победителями регионального конкурса стали Мегино-Кангаласская межпоселенческая централизованная библиотечная система, Верхневилюйская центральная библиотека, Оленекская детская районная библиотека, библиотека-филиал №19 «Три-Д» в Якутске и детская библиотека филиал №1 в Ленске.

Объем субсидии составляет 1,3 млн для районных библиотек и 800 тыс. рублей – для поселенческих, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минкультуры республики. По итогам федерального конкурса, модельные библиотеки оборудуют в Алдане, Покровске (районные библиотеки получают по 10 млн рублей), Бердигестяхе и Светлом (поселенческие получают по 5 млн рублей).