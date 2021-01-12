В Туве ввели режим ЧС после землетрясения в Монголии

Режим ЧС введен в шести муниципальных образованиях в Туве, жители которых ощутили афтершоки землетрясения, произошедшего во вторник на севере Монголии, сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

«Режим ЧС [введен] на территории шести муниципальных образований, в том числе в городе Кызыле», – передает ТАСС сообщение правительства, где добавили, что ведется обследование объектов.

Ранее во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 00.32 мск. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 277 км к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Геологическая служба США сообщает о магнитуде в 6,8. Как уточнили в МЧС, эпицентр находился в Монголии в 34 км от населенного пункта Тур, «интенсивность 8,7 баллов», но в Иркутске ощущалось интенсивностью до 5 баллов.