В Туве ввели режим ЧС после землетрясения в Монголии

Взгляд
12 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

Требование снизить тарифы охватило многие регионы Украины Стрингер/РИА Новости
Сразу в нескольких регионах Украины начались массовые протесты против роста тарифов на услуги ЖХК – газ и электроэнергию. По каким причинам на Украине растут цены на электричество, как на рост тарифов повлияло стремление Киева к европейским ценностям и евроинтеграции – и почему нынешние протесты, скорее всего, только начало? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...

Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...
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Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
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США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
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  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

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    В Туве ввели режим ЧС после землетрясения в Монголии

    12 января 2021, 08:30

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Режим ЧС введен в шести муниципальных образованиях в Туве, жители которых ощутили афтершоки землетрясения, произошедшего во вторник на севере Монголии, сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

    «Режим ЧС [введен] на территории шести муниципальных образований, в том числе в городе Кызыле», – передает ТАСС сообщение правительства, где добавили, что ведется обследование объектов.

    Ранее во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в 00.32 мск. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 277 км к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Геологическая служба США сообщает о магнитуде в 6,8. Как уточнили в МЧС, эпицентр находился в Монголии в 34 км от населенного пункта Тур, «интенсивность 8,7 баллов», но в Иркутске ощущалось интенсивностью до 5 баллов. 


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