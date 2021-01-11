Россияне назвали заветную мечту

Главной заветной мечтой для россиян является здоровье для себя и близких (9%), на втором месте – приобретение квартиры и улучшение жилищных условий семьи (8%), об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрошенные также выбирают в качестве заветной мечты путешествия (5%). 4% респондентов назвали своей мечтой повышение уровня жизни и материальное благополучие. Россияне также хотят благополучия для детей и внуков (4%), об успехе и самореализации мечтают 2% опрошенных, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Около 12% респондентов признались, что мечта у них есть, но озвучивать ее они не хотят. Еще 13% заявили, что у них нет мечты.

Более половины россиян знают, когда смогут исполнить свою мечту (55%). В ближайшие два-три года реализовать желаемое намерены 27% опрошенных, в течение трех-пяти лет – 15%. Еще не задумывались об этом 30%.

Наиболее достижимой граждане России считают мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей (90%). 85% опрошенных считают реализуемой мечту прожить честную жизнь и иметь надежных друзей. Многие считают возможным иметь интересную работу или уже имеют таковую (76%). Реализуемой мечту о хорошем образовании считает 71% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее были названы главные страхи россиян в 2021 году.