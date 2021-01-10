СМИ сообщили о снятии с рейса в США сторонников Трампа

В США двоих пассажиров, которые летели рейсом авиакомпании Delta Airlines, заставили покинуть борт: они якобы слишком бурно обсуждали происходящие в стране политические события, являясь при этом сторонниками американского главы Дональда Трампа, сообщили СМИ.

Экипаж авиакомпании принял решение совершить экстренную посадку и высадить пассажиров в ближайшем аэропорту, поскольку те выражали противоположную точку зрения от сторонников избранного президента США Джозефа Байдена, сообщил телеканал «Звезда».

Сообщение о случившемся на борту быстро разлетелось по соцсетям, и возмущенные пользователи сразу начали призывать к бойкоту авиакомпании, которая якобы нарушила законные права граждан США на свободу слова.

В свою очередь в Delta Airlines подтвердили, что в пятницу авиакомпания высадила двух «непослушных пассажиров», летевших из Вашингтона в штат Миннесота. При этом авиаперевозчик не привел никаких других подробностей, в том числе о том, что послужило причиной снятия пассажиров с рейса.

«Мы ожидаем, что наши сотрудники и клиенты будут относиться друг к другу с достоинством и уважением (…) в том числе соблюдать ношение масок и следовать всем инструкциям сотрудников Delta в аэропорту и на борту», – приводит USA Today заявление представителя авиакомпании.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.