При перестрелке в США погибли пять человек

Пять человек скончались и двое были ранены в результате стрельбы в Эванстоне (штат Иллинойс), виновник застрелен полицией, сообщил телеканал NBC Chicago со ссылкой на власти.

Подозреваемый взял в заложницы женщину и выстрелил в нее, когда полиция прибыла на место происшествия. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Мужчина получил ранение во время перестрелки с полицией. Позднее он скончался в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Как сообщила местная полиция в своем Twitter-аккаунте, на данный момент угрозы для общественности нет.

Ранее сообщалось о перестрелке в американской тюрьме в городе Дэвисборо (штат Джорджия, США), где один человек был убит и один получил ранения.

Случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 4 июля сообщалось о стрельбе в торговых центрах в двух городах США. В конце ноября результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в Калифорнии, погиб один человек, еще один был госпитализирован. 14 декабря сообщалось, что стрельба произошла около церкви в Нью-Йорке. Накануне, 27 декабря, в американском городе Линн (штат Массачусетс) во время съемок музыкального видеоклипа застрелили человека, еще пять были ранены.