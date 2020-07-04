Стрельба произошла в торговых центрах в двух городах США

В торговых центрах в американских городах Хувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс) произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщили полиция и СМИ.

Как сообщили в полиции, в Хувере пострадали как минимум четыре человека, их доставили в больницы. Стрельба произошла в торговом центре Rivershase Galleria около 15.18 (23.18 мск), передает РИА «Новости».

В Брейнтри при стрельбе пострадал один человек. Полиция оцепила здание торгового центра и ведет поиск предполагаемого стрелка, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Напомним, случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 28 июня в городе Ред Блафф (Калифорния, США) два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в распределительном пункте компании Walmart.