Стрельба произошла в распределительном пункте Walmart в США, есть жертвы

В городе Ред Блафф (Калифорния, США) два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в распределительном пункте компании Walmart, сообщают СМИ.

Инцидент произошел около 15.30 (1.30 мск) во время пересменки, сообщает Daily News. По информации New York Times, было около 50 выстрелов. Сообщается, что в двери распределительного пункта въехал белый автомобиль.

К распределительному пункту подъехали как минимум пять машин скорой помощи. Также на место прибыли полицейские и пожарные, передает РИА «Новости».

Представитель местной больницы Эллисон Хендриксон сообщила, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Телеканал KRCR сообщает, что «предполагаемый подозреваемый ранен и доставлен в местную больницу».

В полиции рассказали, что мужчина несколько раз выстрелил в полицейских, когда те прибыли на место. Ответным огнем подозреваемый был обезврежен, полицейские не пострадали.

Напомним, случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 21 июня в результате стрельбы в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота) пострадали десять человек. Подобные инциденты сейчас происходят на фоне погромов и протестов, которые начались в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.