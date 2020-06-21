При стрельбе в Миннеаполисе ранения получили десять человек

В результате стрельбы в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) пострадали десять человек, сообщили местные правоохранительные органы.

Стрельбу открыл неизвестный на юго-западе города. «10 человек [находятся] в близлежащих больницах с огнестрельными ранениями. Все живы, но у них травмы различной степени тяжести», – цитирует ТАСС сообщение местного департамента полиции в Twitter. Других подробностей происшествия пока нет.

Напомним, погромы и протесты, начались в США после гибели в Миннеаполисе от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Антирасистские акции начались не только в США, но также в Европе.

На этом фоне произошел ряд инцидентов с насилием, причем некоторые оказались напрямую связаны с демонстрациями. Так, в США лидер Ку-клукс-клана въехал в группу протестующих. Кроме того, водитель въехал в толпу протестующих в Сиэтле и открыл стрельбу.

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