При пожаре в Москве погибли два человека

В Москве произошел пожар, в котором погибли два человека, об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Пожар начался на кухне одной из квартир на улице Профсоюзной, сообщил собеседник 360.

В результате возгорания умерли два человека, их пол и возраст не сообщаются. Причины пожара также пока не называются.

По словам источника, на кухне загорелись личные вещи и мебель проживающих в квартире. Возгорание удалось ликвидировать в 17.30.

Ранее в Чувашии произошел пожар в частном бревенчатом доме. В результате возгорания погибли трое взрослых и трое детей. Вероятной причиной возгорания названо замыкание электропроводки.