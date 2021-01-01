Названа вероятная причина пожара с шестью погибшими в Чувашии

Пожар в частном бревенчатом доме в деревне Орнары Урмарского района Чувашской Республики, где погибли трое взрослых и трое детей, возможно, начался из-за замыкания электропроводки, сообщил глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов.

«Возгорание началось с крыльца, где находились холодильник, газовые баллоны и газовая плита. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки. Причины выясняются», – цитирует ТАСС чиновника.

По словам главы администрации района, о пожаре поздно сообщили. В момент возгорания в доме находились семь человек, они спали. Спастись удалось только хозяину дома 1969 года рождения.

«Сообщение о пожаре в доме на улице Октябрьской в деревне Орнары в Урмарском районе поступило 1 января в 05:51.После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения. По факту гибели людей при пожаре следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

По словам главы района, семья, погибшая при пожаре, переехала в Орнары из соседнего района, где состояла на учете, детям предлагали встретить Новый год в социальном центре, но мать отказалась, заявив, что хочет провести праздник вместе с детьми.

«У нас как неблагополучная она не состояла, но на контроле она была», – уточнил Иванов.

Прокуратура Чувашской Республики проводит проверку. Она намерена дать оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, проверить условия жизни детей, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.