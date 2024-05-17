Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» за неделю потеряли до 2475 человек
Украинские военные в зоне ответственности группировки «Центр» потеряли за неделю до 2475 военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.
Группировка «Центр» освободила село Керамик (ДНР), улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-ти бригад ВСУ и нацгвардии у Новоалександровки, Евгеновки, Карловки и Розовки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также в зоне ответственности группировки отражены 59 контратак украинских штурмовиков у Архангельского, Семеновки, Очеретино, Соловьево, Новгородского, Уманского, Нетайлово и Бердычей в ДНР.
За неделю ВСУ в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 2475 человек, четыре танка, включая американский Abrams, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, хорватскую машину РСЗО RAK-SA-12. При контрбатарейной борьбе поражены 23 орудия полевой артиллерии, включая пять американских САУ Paladin и три американских гаубицы М777.
Группировка «Восток» улучшила тактическое положение, поразила три бригады ВСУ и три бригады теробороны у Угледара, Великой Новоселки, Водяного, Владимировки (ДНР), Червоного и Дорожнянки (Запорожская область). Также отражены две контратаки украинских штурмовиков 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Старомайорского и Урожайного в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 965 человек, танк, девять боевых бронированных машин, машину РСЗО «Град» и две машины ЗРК «Стрела-10». При контрбатарейной борьбе поражены 20 орудий полевой артиллерии, включая четыре польских САУ Krab и четыре гаубицы М777.
Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Работино (Запорожская область), поразила живую силу и технику двух бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, трех бригад теробороны, три бригады нацгвардии у Орехова, Вербового, Нестерянки, Малой Токмачки (Запорожская область), Никополя, Капуловки (Днепропетровская область), Золотой Балки и Ивановки (Херсонская область).
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 265 человек, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, машину РСЗО Vampire, 35 орудий полевой артиллерии самоходную огневую установку ЗРК «Бук».
Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России за неделю уничтожили четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке и 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Также поражены дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов.
Авиация и средства ПВО за неделю сбили МиГ-29, один Су-27 украинских воздушных сил, 31 оперативно-тактическая американская ракета ATACMS и «Точка-У», 31 управляемая французская авиабомба Hammer, 15 противорадиолокационных ракет HARM, 199 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire, «Град» и «Ольха» и 329 дронов.