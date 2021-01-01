Спасавшего людей на месте ДТП фельдшера насмерть сбила машина в Подмосковье При пожаре в Москве погибли два человека Лесной пожар перекинулся на Сочи 1 января 2021, 18:08 Текст: Алексей Дегтярев

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло возгорание лесной подстилки, огонь перекинулся на территорию Сочи, сообщили в администрации города. Оперативные службы Туапсе и Сочи занимаются ликвидацией возгорания, площадь возгорания в лесу составила 2,5 га, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководство города. На данный момент площадь пожара в Сочи составляет 500 метров. Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что пожар возник на Новогодней елке в ночь на 1 января на родине Сталина в городе Гори.

