Лесной пожар перекинулся на Сочи
1 января 2021, 18:08
Текст: Алексей Дегтярев
В Туапсинском районе Краснодарского края произошло возгорание лесной подстилки, огонь перекинулся на территорию Сочи, сообщили в администрации города.
Оперативные службы Туапсе и Сочи занимаются ликвидацией возгорания, площадь возгорания в лесу составила 2,5 га, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководство города.
На данный момент площадь пожара в Сочи составляет 500 метров.
Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что пожар возник на Новогодней елке в ночь на 1 января на родине Сталина в городе Гори.