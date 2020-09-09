Путин анонсировал саммит ШОС в ноябре

Президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшейся в режиме видеоконференции, сообщил, что заседание Совета глав государств – членов ШОС запланировано на ноябрь и пройдет в видеоформате.

«Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание Совета глав государств. Прорабатываем его проведение в ноябре в формате видеоконференции», – цитирует ТАСС Путина.

Кроме того, глава государства сообщил, что взаимодействие в рамках ШОС укрепилось, несмотря на скорректированный в период пандемии план мероприятий.

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса Россия в качестве председателя в ШОС в 2019-2020 гг. постаралась сделать все необходимое, чтобы организация работала, не сбавляя темпов и эффективно.

«Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее считаю, что ключевые задачи выполнены и по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось», – сказал Путин.

В свою очередь генеральный секретарь ШОС Владимир Норов сообщил, что встреча имеет очень важное значение для организации.

«Она будет проводиться в формате видеоконференции, и самое главное, что на этой встрече министром иностранных дел России Сергеем Викторовичем Лавровым будут доведены до президента России Владимира Владимировича Путина те меры, которые были осуществлены для реализации приоритетов председательства России в ШОС, а также те вопросы, которые выносятся на повестку дня», – сказал Норов.

Он отметил, что это прежде всего вопросы объединения усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами, обеспечения стабильности на пространстве ШОС.

«Объединения совместных усилий для борьбы с пандемией и преодоления ее негативных последствий, вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе нацеленного не только на восстановление экономик наших стран, но и обеспечение ее дальнейшего роста. А также вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, вопросы международной и региональной повестки дня будут, конечно, обсуждаться в ходе этой встречи», – добавил Норов.

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС проходит в Москве 9-10 сентября.

В мае глава МИД Сергей Лавров заявлял, что саммит ШОС, как ожидается, пройдет в установленные сроки, 22-23 июля в Санкт-Петербурге. Позже было принято решение перенести его на более поздний срок.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.