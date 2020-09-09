Заместитель главного пристава Москвы найден мертвым

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Владимир Савостов найден мертвым, сообщили СМИ.

По информации РЕН ТВ, тело Савостова обнаружила супруга и вызвала скорую помощь, однако медикам не удалось его спасти.

Причины смерти неизвестны. По факту смерти пристава проводится проверка.

Савостову было 48 лет. По словам окружения покойного, последние недели он злоупотреблял спиртным.

Ранее сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в автомобиле неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии.